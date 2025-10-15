Kilőtt a koronavírus – Még több megbetegedés várható!

A vírusos felső légúti fertőzések száma emelkedőben van, a koronavírus örökítőanyaga pedig egyre több település szennyvizében mutatható ki. Bár a legtöbb megbetegedés enyhe lefolyású, az adatok szerint a COVID–19 újra aktívan terjed az országban, köztük Veszprémben is – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a 40. heti jelentésében.

Infografikán illusztráltuk a vírusos felső légúti fertőzések esetszámait

Forrás: Ai/Illusztráció

Több mint kétszázezer vírusos felső légúti fertőzés egy hét alatt

Szeptember 29. és október 5. között több mint 203 ezer ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel.

Ez 100 ezer lakosra vetítve 2115 esetet jelent.

A legérintettebb korosztály továbbra is a gyerekeké: a 0–14 évesek körében a megbetegedések aránya közel 5795 fő százezer azonos korú lakosra vetítve.

Vírusos felső légúti betegségek: egyre több a Covid-fertőzött a kórházakban

Forrás: NNGYK

A kórházi esetek egy része COVID-pozitív

A kijelölt 24 kórház adatai szerint 94 beteget vettek fel súlyos akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük tíz fő igényelt intenzív ellátást. A kórházi minták 35 százalékában koronavírust mutattak ki, a háziorvosok által beküldött minták közel 20 százaléka volt pozitív. Az NNGYK laboratóriuma szerint a vizsgált 123 minta közül 23-ban koronavírust azonosítottak, más légúti kórokozó – például influenza vagy RSV – egyelőre nem volt kimutatható.

A szennyvízadatok szerint terjed a vírus

A szennyvíz koronavírus-koncentrációja országos szinten emelkedik – figyelmeztet az NNGYK. Emelkedő trendet mértek többek között Veszprémben is. Csökkenést egyik városban sem tapasztaltak. A szakemberek szerint a szennyvízadatokból arra lehet következtetni, hogy a következő hetekben nőni fog a betegek száma.

Influenza és RSV: még nincs járványos helyzet

Az influenza A és az RSV örökítőanyaga jelen van a szennyvízben, de egyelőre stagnál vagy enyhén emelkedik. A laborvizsgálatok alapján mindössze egy influenzás esetet azonosítottak országosan, RSV-fertőzést pedig egyet sem.