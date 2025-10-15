2 órája
Kilőtt a koronavírus – Még több megbetegedés várható!
Veszprémben növekszik a szennyvízben a koronavírus jelenléte, egyre több a beteg. Közel a duplájára nőtt a vírusos felső légúti fertőzések regisztrált száma az országban.
A vírusos felső légúti fertőzések száma emelkedőben van, a koronavírus örökítőanyaga pedig egyre több település szennyvizében mutatható ki. Bár a legtöbb megbetegedés enyhe lefolyású, az adatok szerint a COVID–19 újra aktívan terjed az országban, köztük Veszprémben is – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a 40. heti jelentésében.
Több mint kétszázezer vírusos felső légúti fertőzés egy hét alatt
- Szeptember 29. és október 5. között több mint 203 ezer ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel.
- Ez 100 ezer lakosra vetítve 2115 esetet jelent.
A legérintettebb korosztály továbbra is a gyerekeké: a 0–14 évesek körében a megbetegedések aránya közel 5795 fő százezer azonos korú lakosra vetítve.
A kórházi esetek egy része COVID-pozitív
A kijelölt 24 kórház adatai szerint 94 beteget vettek fel súlyos akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük tíz fő igényelt intenzív ellátást. A kórházi minták 35 százalékában koronavírust mutattak ki, a háziorvosok által beküldött minták közel 20 százaléka volt pozitív. Az NNGYK laboratóriuma szerint a vizsgált 123 minta közül 23-ban koronavírust azonosítottak, más légúti kórokozó – például influenza vagy RSV – egyelőre nem volt kimutatható.
A szennyvízadatok szerint terjed a vírus
A szennyvíz koronavírus-koncentrációja országos szinten emelkedik – figyelmeztet az NNGYK. Emelkedő trendet mértek többek között Veszprémben is. Csökkenést egyik városban sem tapasztaltak. A szakemberek szerint a szennyvízadatokból arra lehet következtetni, hogy a következő hetekben nőni fog a betegek száma.
Influenza és RSV: még nincs járványos helyzet
Az influenza A és az RSV örökítőanyaga jelen van a szennyvízben, de egyelőre stagnál vagy enyhén emelkedik. A laborvizsgálatok alapján mindössze egy influenzás esetet azonosítottak országosan, RSV-fertőzést pedig egyet sem.
Fontos a megelőzés
A hatóság szerint ez még a szezon eleje, a vírusok várhatóan a következő hetekben kezdenek aktívabb terjedésbe. Addig is a szakemberek a szokásos megelőzési módszereket javasolják: gyakori kézmosás, beltéri szellőztetés, védőoltások igénybevétele az érintett korcsoportok számára.