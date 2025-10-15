október 15., szerda

Fertőzésveszély

2 órája

Kilőtt a koronavírus – Még több megbetegedés várható!

Veszprémben növekszik a szennyvízben a koronavírus jelenléte, egyre több a beteg. Közel a duplájára nőtt a vírusos felső légúti fertőzések regisztrált száma az országban.

Veol.hu

A vírusos felső légúti fertőzések száma emelkedőben van, a koronavírus örökítőanyaga pedig egyre több település szennyvizében mutatható ki. Bár a legtöbb megbetegedés enyhe lefolyású, az adatok szerint a COVID–19 újra aktívan terjed az országban, köztük Veszprémben is – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a 40. heti jelentésében.

Vírusos felső légúti fertőzések megbetegedések száma illusztráció
Infografikán illusztráltuk a vírusos felső légúti fertőzések esetszámait
Forrás: Ai/Illusztráció

Több mint kétszázezer vírusos felső légúti fertőzés egy hét alatt

  • Szeptember 29. és október 5. között több mint 203 ezer ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. 
  • Ez 100 ezer lakosra vetítve 2115 esetet jelent.

 A legérintettebb korosztály továbbra is a gyerekeké: a 0–14 évesek körében a megbetegedések aránya közel 5795 fő százezer azonos korú lakosra vetítve.

Vírusos felső légúti betegségek: egyre több a Covid-fertőzött a kórházakban
Forrás: NNGYK

A kórházi esetek egy része COVID-pozitív

A kijelölt 24 kórház adatai szerint 94 beteget vettek fel súlyos akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük tíz fő igényelt intenzív ellátást. A kórházi minták 35 százalékában koronavírust mutattak ki, a háziorvosok által beküldött minták közel 20 százaléka volt pozitív. Az NNGYK laboratóriuma szerint a vizsgált 123 minta közül 23-ban koronavírust azonosítottak, más légúti kórokozó – például influenza vagy RSV – egyelőre nem volt kimutatható.

A szennyvízadatok szerint terjed a vírus

A szennyvíz koronavírus-koncentrációja országos szinten emelkedik – figyelmeztet az NNGYK. Emelkedő trendet mértek többek között Veszprémben is. Csökkenést egyik városban sem tapasztaltak. A szakemberek szerint a szennyvízadatokból arra lehet következtetni, hogy a következő hetekben nőni fog a betegek száma.

Influenza és RSV: még nincs járványos helyzet

Az influenza A és az RSV örökítőanyaga jelen van a szennyvízben, de egyelőre stagnál vagy enyhén emelkedik. A laborvizsgálatok alapján mindössze egy influenzás esetet azonosítottak országosan, RSV-fertőzést pedig egyet sem.

Fontos a megelőzés

A hatóság szerint ez még a szezon eleje, a vírusok várhatóan a következő hetekben kezdenek aktívabb terjedésbe. Addig is a szakemberek a szokásos megelőzési módszereket javasolják: gyakori kézmosás, beltéri szellőztetés, védőoltások igénybevétele az érintett korcsoportok számára.

