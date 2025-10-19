1 órája
A Kolompos Együttes mesés koncertje: zene és nevetés Balatonfüreden
A Kolompos Együttes mesekoncertje újra felcsendül Balatonfüreden. Vitéz Levente előadásában a gyerekek és felnőttek együtt kalandozhatnak népmesék és zenék világában.
Balatonfüreden minden kisgyermek és felnőtt izgalommal várja a Kolompos Együttes mesés koncert előadását, amely Vitéz Levente kalandjait meséli el – írja Balatonfüred turizmus oldala.
Vitéz Levente mesekoncert
Az előadás során a hallgatóság a főhőssel együtt élheti végig, miként nevetteti meg hősünk a Király szomorú leányát, majd hogyan kapja feleségül őt. A történet további szálán Levente elindul, hogy felkutassa a Háromfejű Sárkány által elrabolt Királykisasszonyt, közben vidékről vidékre vándorolva ismerkedik meg újabb és újabb muzsikákkal és táncokkal.
A koncert nem pusztán előadás: interaktív játékok, közös éneklés és tánc révén a népzenei világ elevenedik meg – mindez egy mesés interaktív koncert keretében valósul meg, ahol a mesélés és a zene kéz a kézben jár.
Miért érdemes elmenni?
A Kolompos Együttes mesekoncertjei hosszú évtizedek óta elkötelezett a magyar és Kárpát-medencei népzene ápolásában. Előadásaikban a népmese és a népzene szorosan összefonódik, az interaktív elemek pedig nemcsak szórakoztatnak, de tanítanak is – a közönség aktív részese lesz az előadásnak.
A Vitéz Levente című produkció különösen alkalmas óvodás és kisiskolás korosztálynak. A helyszín a Balatonfüred Kongresszusi Központ, az előadás október 20. délelőtt 10:00 órakor kezdődik és két órán át tart. Fontos tudnivaló, hogy nagyobb csoportoknak kedvezményt kínálnak és kísérőjegy is elérhető bizonyos feltételekkel.
Kapcsolódó helyi élmények
A gyerekeknek szóló interaktív programok Veszprém megyében sem ritkák: a Zirci Ciszterci Apátságban a mesemanók madárhangjai mellett a kisgyermekes családok és a felnőttek egyaránt élvezték a közös élményeket, a helyi kézműves termékeket és a zenei fellépéseket, hasonlóan a korábbi helyi eseményekhez.
Mesés manók madárhangjaival kezdődött, a Hot Jazz Band koncertjével zárul