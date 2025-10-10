október 10., péntek

Mindössze tíz előadást élt meg az egykori balatoni vízi színpad (galéria)

Mai árfolyamon kb. 300 millióba került, és mindössze 5 évet, azalatt pedig 10 előadást élt meg Európa első vontatható vízi színpada.

Szilas Lilla

1962-ben a veszprémi Petőfi Színház vezetősége arra gondolt, milyen különleges élményt nyújthatna a nyaralóknak egy olyan színpad, amelyen a színészek a magyar tengeren játszanak. Az ötlet nem volt teljesen példa nélküli: a Boden-tavon már működött hasonló vízi színpad, ám az fix helyen állt. A veszprémiek elképzelése azonban ennél is merészebb volt: ők vontatható, tehát több helyszínre átszállítható színházat álmodtak meg – olvasható a toretro.hu oldalán. 

Sok probléma volt a balatoni vízi színpaddal
Fotó: Hunyady József/Fortepan

A megvalósításhoz hamar támogatókat is találtak. A honvédség ingyen adott néhány leselejtezésre váró pontont, míg a Balatonfüredi Hajógyár vállalta a kivitelezést. A hajógyár dolgozói annyira lelkesek voltak, hogy túlórában, alig hat hét alatt befejezték a munkát. Az építkezés 1963 májusában kezdődött, és a nyári szezonra már el is készült a vízi színpad – nem is akármilyen méretekkel.

A Balaton első vízi színpada

A színpad alapjául szolgáló hajótest 26,5 x 13,6 méteres volt. Ezen a 16,5 x 9,3 méteres játéktér mellett helyet kapott egy öltöző, világosító- és hangosítószoba, kelléktár és két mellékhelyiség is. A színpad két oldalán 6 méter magas tornyokban kaptak helyet a reflektorok és derítőlámpák, a teljes rendszert pedig 56 áramkör működtette – miközben a veszprémi kőszínházban ekkor csak 30 volt. A színpad előtt egy 70 fős zenekar számára is kialakítottak helyet. A vízi színházat a Mahart egyik hajója vontatta, rögzítéséről pedig négy, egyenként százkilós horgony gondoskodott. Az előadások helyszínein a színpadot mindig 18–20 méterre horgonyozták le a parttól, és csatlakoztatták a helyi elektromos hálózatra. A parton minden alkalommal felállítottak egy több mint ezer főt befogadó ideiglenes nézőteret is, amelyet szezonon kívül más rendezvényeken hasznosítottak.

Az impozáns úszószínház avatását 1963. július 14-én Balatonalmádiban tervezték, majd 

  • Balatonkenesén, 
  • Balatonfüreden, 
  • Badacsonyban, 
  • Fonyódon, 
  • Balatonlellén és végül 
  • Keszthelyen tartottak volna előadásokat. 

Ám a természet közbeszólt. Július 14-én Almádiban olyan erős szél támadt, hogy a nyitóelőadást félbe kellett szakítani: a zenekar még eljátszotta a nyitányt, de a hangot elvitte a szél, így a parton ülők szinte semmit sem hallottak. Másnap Kenesén újabb balszerencse érte a társulatot: még a kezdés előtt kigyulladt és leégett a transzformátor.

Végül 1963. július 16-án, Balatonfüreden sikerült megtartani a valódi premiert, Shakespeare Szentivánéji álom című darabjával. A korabeli beszámolók egyöntetűen dicsérték az előadást: a színpadi fények visszatükröződése a Balaton vizén glóriaszerű fényt vont a színpad köré, a háttérben elhaladó vitorlások pedig tovább emelték a varázslatos hangulatot. A fináléban két tűzoltóautó vízfüggönyt lőtt a magasba, melyet színes reflektorok világítottak meg – a nézők percekig tartó tapssal ünnepelték az előadást.

Mindössze tíz előadást élt meg az egykori balatoni vízi színpad

Fotók: Hunyady József/Fortepan

Felszínre kerültek a problémák

A szezonban összesen hat előadást tudtak megtartani, a szezonzáró badacsonyi előadást viszont elmosta az eső. Már ekkor látszott azonban, hogy a projekt komoly nehézségekkel küzd. A nézőszám folyamatosan csökkent, és sokan panaszkodtak a kényelmetlen ideiglenes lelátóra. Az idény végén újabb probléma merült fel: az óriási színpadot sem kiemelni, sem védett kikötőbe vontatni nem lehetett, így Balatonalmádi közelében horgonyozták le, és egész télen jeget törtek körülötte, hogy ne sérüljön meg. Bár a szerkezet így csak kisebb károsodásokat szenvedett, 1964-re kiderült, hogy a javításához ember és pénz sincs. A Petőfi Színházban nem voltak hajóépítő szakemberek, a füredi hajógyár pedig leterheltsége miatt nem tudta elvállalni a munkát.

A vízi színpad így 1964-ben Csipkerózsika-álomba merült az almádi nádasban. A leállásnak azonban nemcsak technikai, hanem anyagi okai is voltak: egy-egy előadás 25 ezer forintba került, ami még telt ház esetén sem térült meg. 1965-ben pedig a közlekedési hatóság már nem is adta meg a vontatáshoz szükséges engedélyeket, mivel a nyári hajóforgalom idején túlságosan balesetveszélyesnek ítélték.

Az utolsó előadások

Bár 1965-ben még három előadást tartottak rajta – köztük a debreceni Csokonai Színház Carmen című produkcióját és a Pécsi Balett fellépését –, ezután a színpad végleg eltűnt a Balatonról.

Az úszó színház, amely közel egymillió forintba került (mai értéken mintegy 250–300 millió forint), néhány évvel később már elhagyatottan rozsdásodott Almádinál. A hatvanas évek végén felmerült, hogy a füredi kemping szabadtéri színpadként hasznosítja újra, a veszprémi színház pedig az elektromos rendszert szereli fel, ám ezek a tervek soha nem valósultak meg. A legvalószínűbb, hogy az egykor csodálatos építményt idővel széthordták, és építőanyagként használták fel a környék nyaralóinál – így tűnt el végleg Európa első vontatható vízi színpada.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
