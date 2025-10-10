Mindössze tíz előadást élt meg az egykori balatoni vízi színpad (galéria)

1962-ben a veszprémi Petőfi Színház vezetősége arra gondolt, milyen különleges élményt nyújthatna a nyaralóknak egy olyan színpad, amelyen a színészek a magyar tengeren játszanak. Az ötlet nem volt teljesen példa nélküli: a Boden-tavon már működött hasonló vízi színpad, ám az fix helyen állt. A veszprémiek elképzelése azonban ennél is merészebb volt: ők vontatható, tehát több helyszínre átszállítható színházat álmodtak meg – olvasható a toretro.hu oldalán.

Sok probléma volt a balatoni vízi színpaddal

Fotó: Hunyady József/Fortepan

A megvalósításhoz hamar támogatókat is találtak. A honvédség ingyen adott néhány leselejtezésre váró pontont, míg a Balatonfüredi Hajógyár vállalta a kivitelezést. A hajógyár dolgozói annyira lelkesek voltak, hogy túlórában, alig hat hét alatt befejezték a munkát. Az építkezés 1963 májusában kezdődött, és a nyári szezonra már el is készült a vízi színpad – nem is akármilyen méretekkel.

A Balaton első vízi színpada

A színpad alapjául szolgáló hajótest 26,5 x 13,6 méteres volt. Ezen a 16,5 x 9,3 méteres játéktér mellett helyet kapott egy öltöző, világosító- és hangosítószoba, kelléktár és két mellékhelyiség is. A színpad két oldalán 6 méter magas tornyokban kaptak helyet a reflektorok és derítőlámpák, a teljes rendszert pedig 56 áramkör működtette – miközben a veszprémi kőszínházban ekkor csak 30 volt. A színpad előtt egy 70 fős zenekar számára is kialakítottak helyet. A vízi színházat a Mahart egyik hajója vontatta, rögzítéséről pedig négy, egyenként százkilós horgony gondoskodott. Az előadások helyszínein a színpadot mindig 18–20 méterre horgonyozták le a parttól, és csatlakoztatták a helyi elektromos hálózatra. A parton minden alkalommal felállítottak egy több mint ezer főt befogadó ideiglenes nézőteret is, amelyet szezonon kívül más rendezvényeken hasznosítottak.

Az impozáns úszószínház avatását 1963. július 14-én Balatonalmádiban tervezték, majd

Balatonkenesén,

Balatonfüreden,

Badacsonyban,

Fonyódon,

Balatonlellén és végül

Keszthelyen tartottak volna előadásokat.

Ám a természet közbeszólt. Július 14-én Almádiban olyan erős szél támadt, hogy a nyitóelőadást félbe kellett szakítani: a zenekar még eljátszotta a nyitányt, de a hangot elvitte a szél, így a parton ülők szinte semmit sem hallottak. Másnap Kenesén újabb balszerencse érte a társulatot: még a kezdés előtt kigyulladt és leégett a transzformátor.