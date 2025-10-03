október 3., péntek

Karambol a síneken

1 órája

Durva vonatbaleset történt, mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre

Durva baleset Apagynál: személyautó és vonat ütközött. A beszorult embert a tűzoltók szabadították ki, a vonaton utazókat mentesítő vonat szállította el.

Veol.hu

Egy személyautó és egy vonat karambolozott Apagy és Napkor között, a Szökéskúttanya közelében – jelentette a katasztrófavédelem. A gépkocsiba beszorult személyt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, a vonaton tartózkodó tizennégy utast pedig mentesítő vonat szállította el a helyszínről – írja a szon.hu.

A beszorult személyt a tűzoltók mentették, a vonaton utazókat mentesítő vonat szállította el Fotó: Bordás Béla
A beszorult személyt a tűzoltók mentették, a vonaton utazókat mentesítő vonat szállította el 
Fotó: Bordás Béla

Vonat és autó karambolozott Apagynál

A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Nyíregyháza–Vásárosnamény vonalon a baleset és a műszaki mentés ideje alatt hosszabb menetidőre kell számítani. Nyíregyháza és Ófehértó között pótlóbusz közlekedik, így az utasoknak átmenetileg módosított közlekedési lehetőségekkel kell számolniuk.

A katasztrófavédelem és a helyi hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, és minden érintett biztonságos eljutására törekednek. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják, és további részleteket később közölnek. 

További képek és információk a  szon.hu oldalon láthatók, olvashatók.

Fotó: Bordás Béla

Előző cikkünkben arról számoltunk be, hogy hasonló fennakadások miatt nemrégiben Veszprém vármegyei szakaszokon is akadozott a közlekedés, amikor egy ember vonat elé lépett – a mostani baleset pedig újabb figyelmeztetés arra, mennyire fontos a biztonság a vasúti pályák környékén.

 

