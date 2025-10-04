Amiről nem beszélünk

Vörösiszap-katasztrófa: a házakat elöntötte a kolontári tározóból kitörő zagy, az emberek a tetőkön kerestek menedéket, amíg megérkezett a segítség

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Áttört a személyes gát is

De a gát, a saját, személyes vörösiszapgátam akkor szakadt csak át, amikor kedves ismerősöm elvitt egy addig ismeretlen festőművészhez. „Ezt látnod kell" – mondta Barta Éva. Az ajtóban Keskeny Ildikó örökké csillogó szemekkel várt, s bevezetett a belső szobába. Ott volt a teljes katasztrófa. A képein. Amit ő és én is láttunk, belül, hordoztuk, építettük azokból az apró, vörös pöttyökből. És akkor, ahogy álltam Ildi képei előtt, átszakadt a gát és zokogtam. Hetekkel 2010. október 5-e után. Addig csak gyűjtöttem magamban. Ahogy Ildi is, hiszen ő jogászként segítette a károsultakat a kártérítési ügyekben.

Az élet élni akar?

Hogy mások hogyan dolgozták fel, nem tudom. Van kollégánk, aki azt mondja, nem is emlékszik már pontosan azokra a napokra, pedig én biztosan tudom, hogy a legelsők között volt, s mellig merült a vörösiszap-áradatba, miközben a munkáját végezte. Talán ő is tudja. De nem beszélünk róla.

Pedig mi „csak" hallgattuk, megörökítettük a sok-sok szenvedést, a gyászt, míg ők átélték a rémületet, kapaszkodtak az áradat sodorta bútorokba, menekültek a háztetőre, nézték, ahogy a tározóból kiszabadult iszonyat elviszi mindenüket, volt, akinek a legdrágább kincsét, kisgyermekét is, s volt, aki azért veszett oda, mert másokat akart menteni... Ők, akik itt maradtak, hogyan dolgozták fel? A túlélők hogyan mentek tovább? Hogyan hagyták maguk mögött életük legborzalmasabb napját? Nem tudom. Beszélni nem akarnak róla. Talán emlékezni sem akarnak rá. Sem ma, sem soha többé.