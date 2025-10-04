35 perce
Amiről nem beszélünk
Álltam a sötét szobában, az éjszaka közepén, karomban az egyéves gyermekemet ringattam, és hallottam a katonai járművek jellegzetes hangját beszűrődni a 8-as főútról. Tudtam, hová tartanak. Vörösiszap-katasztrófa van, nem is oly messze a gyerekszobától.
A hivatástudat és a mindent elsöprő, anyai védelmező ösztön harcolt bennem: az újságíró ott akart lenni az ország legdurvább ipari baleseténél, a vörösiszap-katasztrófa minden egyes mozzanatánál, az anya kínlódott, vajon az addig ismeretlen vegyi anyag nem veszi-e be alattomosan magát a szervezetébe, ahonnan a kicsihez is eljut. De amint az orvos megnyugtatott, hogy a vörösiszap nem választódik ki az anyatejben semmilyen módon, mentem.
Mennem kellett, írni, dokumentálni a történeteket, ne vesszen el, ne felejtődjön el, mindenki mondhassa el, sírhassa el, mindenki olvashassa, milyen gyalázat történt 15 éve, Kolontárról rontva rá a megye amúgy is legszegényebb térségére.
Fotók: Napló-archívum
Vörösiszap-katasztrófa: vörös szörnyeteg tört az emberekre
Az ember ilyenkor szinte gépiesen teszi a dolgát: a történetek átfolynak rajta, igyekszik csupán „csak" csatornaként működni. De minden tragédia hagy valami kis nyomot, egy apró, vörös foltot, ami úgy marja majd belül, mint az addig ismeretlen, vörös szörnyűség, aminek soha nem lett volna szabad kiszabadulnia a tározóból. A sok kis vörös pötty összeáll és belülről marcangol. Nem lehet letenni, ahogy a fárasztó nap végén akkurátus körülményességgel a bekoszolódott gumicsizmát a garázs erre a célra elkülönített sarkában, hogy semmi ne érhessen azután hozzá, nem lehet erőteljesen súrolni, mint az apró bőrfelületeket, amiket észrevétlenül beszennyezett napközben a vörösiszap, nem lehet kiűzni a gondolatokból azzal, hogy magamhoz ölelem az egyévest, miután gondosan, aprólékosan megtisztítottam magamat, nehogy a házba, a gyerekszobába is bekerüljön a veszedelem, ami sok száz család életét tette tönkre.
Égési sérültek jajgattak
Nem lehet. Hogy mennyire nem, az csak akkor tudatosult bennem, amikor a sokadik napon, a sokadik történet után egy atya azt kérdezte: „És maga, hogy van?" Szinte szégyelltem a kérdést is – hogy lennék? Megvan az otthonom, a családom, egészséges vagyok, hogy is lehetnék, miközben körülöttem gyászolók, traumatizált kicsik és nagyok, égési és egyéb sebekkel küszködők jajgatnak kívül és belül? Jól, válaszoltam. Segítek, amit tudok – fűztem hozzá. De az atya nem hagyta magát: „S magának ki segít?" Hallgattam. „A sok mindent, amit velük együtt átélt, hogy teszi le?" – fűzte hozzá, és együttérzőn megérintette a karom.
Áttört a személyes gát is
De a gát, a saját, személyes vörösiszapgátam akkor szakadt csak át, amikor kedves ismerősöm elvitt egy addig ismeretlen festőművészhez. „Ezt látnod kell" – mondta Barta Éva. Az ajtóban Keskeny Ildikó örökké csillogó szemekkel várt, s bevezetett a belső szobába. Ott volt a teljes katasztrófa. A képein. Amit ő és én is láttunk, belül, hordoztuk, építettük azokból az apró, vörös pöttyökből. És akkor, ahogy álltam Ildi képei előtt, átszakadt a gát és zokogtam. Hetekkel 2010. október 5-e után. Addig csak gyűjtöttem magamban. Ahogy Ildi is, hiszen ő jogászként segítette a károsultakat a kártérítési ügyekben.
Az élet élni akar?
Hogy mások hogyan dolgozták fel, nem tudom. Van kollégánk, aki azt mondja, nem is emlékszik már pontosan azokra a napokra, pedig én biztosan tudom, hogy a legelsők között volt, s mellig merült a vörösiszap-áradatba, miközben a munkáját végezte. Talán ő is tudja. De nem beszélünk róla.
Pedig mi „csak" hallgattuk, megörökítettük a sok-sok szenvedést, a gyászt, míg ők átélték a rémületet, kapaszkodtak az áradat sodorta bútorokba, menekültek a háztetőre, nézték, ahogy a tározóból kiszabadult iszonyat elviszi mindenüket, volt, akinek a legdrágább kincsét, kisgyermekét is, s volt, aki azért veszett oda, mert másokat akart menteni... Ők, akik itt maradtak, hogyan dolgozták fel? A túlélők hogyan mentek tovább? Hogyan hagyták maguk mögött életük legborzalmasabb napját? Nem tudom. Beszélni nem akarnak róla. Talán emlékezni sem akarnak rá. Sem ma, sem soha többé.
2010. október 4-én átszakadt a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített, 400×600 m-es vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő, több mint egymillió köbméternyi zagy elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. Az erősen lúgos, maró hatású ipari hulladék körülbelül 40 négyzetkilométeren terült szét, felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozva a devecseri kistérségben. Tíz ember meghalt, kétszázan megsérültek, 300 ház megrongálódott. A Torna-patak teljes élővilágát kipusztította az erős lúgos szennyeződés, valamint erre a sorsra jutott a Marcal Torna torkolata alatt fekvő része is.
