Vörösiszap-katasztrófa: Devecser él, fejlődik és emlékezik

Devecserben a vörösiszap-katasztrófa 15. évfordulója alkalmából emlékeztek a 2010. október 4-én történt tragédia áldozataira és a települést sújtó következményeire. Ferenczi Gábor polgármester a vörösiszap-katasztrófa emlékére tartott megemlékezésen hangsúlyozta: „15 év elég hosszú idő ahhoz, hogy átgondoljuk, mit tudtunk tenni a tragédia után. Ma már látható, hogy a lakosság és a gyermekek száma növekszik, az óvodában és az iskolában is tartani tudjuk a 200, illetve 300 fő körüli létszámot, ami a város jövője szempontjából kiemelten fontos.

Devecserben koszorúzással emlékeztek a vörösiszap-katasztrófa 15. évfordulóján

Fotó: Seres Elizabeth/Napló

A vörösiszap-katasztrófa pusztítása

A polgármester emlékeztetett arra, hogy 2010-ben az Ajkai Timföldgyár tízes kazettájának fala 12 óra 10 és 12 óra 25 perc között szakadt át, és mintegy 700–800 ezer köbméter maró, lúgos anyag ömlött ki, először Kolontár, majd Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit elöntve. Az óvárosban 18 utca, 267 lakóház semmisült meg. A tragédia következtében a település lélekszáma 5000 fő fölöttiről 4200 alá csökkent, több mint 800 lakos döntött úgy, hogy elköltözik.

A polgármester kiemelte, hogy az elmúlt 15 évben a város törekedett a közösség újjáépítésére és a lakóingatlanok helyreállítására. „Segítettük azokat, akik elvesztették otthonaikat, igyekeztünk tartani a kapcsolatot az elköltözöttekkel, és a Makovecz-lakópark kulcsszerepet játszott az új otthonok biztosításában. Fizikai kapcsolatot teremtettünk a lakópark és a város központi részei között, de az egységes közösség megteremtése mindmáig nehéz feladat” – fogalmazott.

Fotó: Seres Elizabeth/Napló

Ferenczi Gábor külön köszönetet mondott a magyar államnak, a kormánynak, a rendvédelmi szerveknek, a karitatív szervezeteknek és az önkénteseknek, akik nélkül Devecser újjáépítése elképzelhetetlen lett volna. Az anyagi kárt 38 milliárd forintra becsülik, a járulékos költségekkel együtt azonban meghaladja a 100 milliárd forintot. A károk az infrastruktúrát, a lakóingatlanokat, de a természeti értékeket, például a Torna-patak élővilágát is súlyosan érintették.

Az emlékezés koszorúzással zárult, melyen a város, a helyi szervezetek, a Magyar Honvédség és a Devecseri Rendőrőrs képviselői tisztelegtek az áldozatok és az 2010-es tragédia idején segítő önkéntesek emléke előtt. A megemlékezés egyszerre szolgált a fájdalmas múlt felelevenítésére és a jövő nemzedékeinek figyelmeztetésére a felelősségteljes, közösségépítő gondolkodás fontosságára.