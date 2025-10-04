1 órája
A por leülepedett, de a vörösiszap-katasztrófa emléke nem halványul (galéria)
Tizenöt év telt el Magyarország legsúlyosabb ipari tragédiája óta, amely egyetlen óra alatt rombolt le házakat és életeket. A vörösiszap-katasztrófa során több mint 300 otthon semmisült meg, tíz ember vesztette életét, és több milliárd forintnyi érték vált a vörös áradat martalékává. A sebek máig nem gyógyultak be – Kolontár és Devecser újrakezdte az életet, de nem felejt.
Tizenöt év telt el Magyarország történetének legsúlyosabb ipari katasztrófája, a vörösiszap-katasztrófa óta. 2010. október 4-én délelőtt szakadt át a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának egyik zagytározója, és alig néhány perc alatt elöntötte Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhely egy részét a maró lúgot tartalmazó vörösiszap. A mindent elsöprő áradat tíz ember életét oltotta ki, több százan megsérültek, több száz ház vált lakhatatlanná. A táj, a falu, az emberi sorsok soha nem lettek többé a régiek.
Tizenöt év múltán is élénken él a vörösiszap-katasztrófa emléke
A kolontári gátszakadás után a helyiek szinte elmondani sem tudták, mi történt velük. „A lányom volt otthon a hároméves unokámmal. A padlásra már nem volt idő felmenni, a szekrény tetején gubbasztottak, mire kimentették őket. A kicsi azóta is sírva ébred, hogy jön a víz” – idézte fel a tragédiát akkoriban Hotvogner Ottó, aki saját kezűleg építette a házat, amelyet a vörösár elpusztított. A faluszéli házaknál a zagy két méter magasan állt, a bútorok egymás hegyén-hátán, a mosógép és a tűzhely a nappali közepén hevertek, mintha bombatalálat érte volna a települést.
Önkéntesek, katonák, tanítónők: a segítség napjai
A vörösiszap-katasztrófa után szinte azonnal megindult a mentés és a helyreállítás. Katonák, rendőrök, önkéntesek, segélyszervezetek érkeztek a helyszínre, sokszor napi húsz órákat dolgozva. A kolontári kultúrházban bográcsokban főtt a gulyás, miközben a falu női takarították a maradék sarat és mosták a mentett ruhákat. Egy tanítónő, Soltáné Csóka Zita vezette az adománygyűjtést, aki maga is elvesztette otthonát. A falu egy része örökre eltűnt, a többi részét gyakorlatilag újra kellett építeni.
A lelki sebek ma is fájnak
Devecserben és Kolontáron a mai napig érezhető a tragédia hatása. A vörösiszap-katasztrófa után többen elköltöztek, de a többség maradt – ők azok, akik a veszteségek ellenére is újrakezdték. Sokan még mindig a múlt árnyékával élnek együtt. Vannak, akiket a félelem tart fogva: nem bíznak abban, hogy a tározók többé nem szakadnak át, másokat a gyász, a veszteség, a fájdalom köt ide. De van, akit a remény is, ők minden október 4-én gyertyát gyújtanak a templom mellett álló emlékműnél, és nem felejtenek.
A vörösiszap nyomai eltűntek, az emlék maradt
A tragédia után új házak épültek, orvosi rendelő, iskola és új utak is születtek, a fejlődés legalább részben gyógyíthatja a múlt sebeit. A devecseri Danó-telepet elsöpörte az ár, de az ott élők beköltözhettek a városba.
Egy nemzet összefogása maradt a legfőbb tanulság
A vörösiszap-katasztrófa nem csupán egy ipari tragédia volt. Társadalmi tükör is: megmutatta, mire képes a magyar ember, ha baj van. A közösség összefogása, az önkéntesek, tűzoltók, katonák helytállása, a segélyszervezetek gyors reakciója példát mutatott. Ahogy az egyik önkéntes mondta:
Nekem ez egy nap rettenet volt, nekik egy élet ment tönkre.
Tizenöt év telt el azóta, de Kolontár és Devecser ma is emlékezik. A vörösiszap színe már eltűnt a házfalakról, de a fájdalom és az emlék nem. A településeken csend van október elején – csak a harangok szava hallatszik, amikor az áldozatokért szól.
