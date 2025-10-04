október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életeket sodort el a vörös halál

1 órája

A por leülepedett, de a vörösiszap-katasztrófa emléke nem halványul (galéria)

Címkék#tragédia#évforduló#Kolontár#vörösiszap katasztrófa#élet#fájdalom#falu

Tizenöt év telt el Magyarország legsúlyosabb ipari tragédiája óta, amely egyetlen óra alatt rombolt le házakat és életeket. A vörösiszap-katasztrófa során több mint 300 otthon semmisült meg, tíz ember vesztette életét, és több milliárd forintnyi érték vált a vörös áradat martalékává. A sebek máig nem gyógyultak be – Kolontár és Devecser újrakezdte az életet, de nem felejt.

Csizi Péter

Tizenöt év telt el Magyarország történetének legsúlyosabb ipari katasztrófája, a vörösiszap-katasztrófa óta. 2010. október 4-én délelőtt szakadt át a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának egyik zagytározója, és alig néhány perc alatt elöntötte Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhely egy részét a maró lúgot tartalmazó vörösiszap. A mindent elsöprő áradat tíz ember életét oltotta ki, több százan megsérültek, több száz ház vált lakhatatlanná. A táj, a falu, az emberi sorsok soha nem lettek többé a régiek.

Kolontár még ma is őrzi a vörösiszap-katasztrófa emlékét
Kolontár még ma is őrzi a vörösiszap-katasztrófa emlékét
Kép: Napló-archívum

Tizenöt év múltán is élénken él a vörösiszap-katasztrófa emléke 

A kolontári gátszakadás után a helyiek szinte elmondani sem tudták, mi történt velük. „A lányom volt otthon a hároméves unokámmal. A padlásra már nem volt idő felmenni, a szekrény tetején gubbasztottak, mire kimentették őket. A kicsi azóta is sírva ébred, hogy jön a víz” – idézte fel a tragédiát akkoriban Hotvogner Ottó, aki saját kezűleg építette a házat, amelyet a vörösár elpusztított. A faluszéli házaknál a zagy két méter magasan állt, a bútorok egymás hegyén-hátán, a mosógép és a tűzhely a nappali közepén hevertek, mintha bombatalálat érte volna a települést.

Önkéntesek, katonák, tanítónők: a segítség napjai

A vörösiszap-katasztrófa után szinte azonnal megindult a mentés és a helyreállítás. Katonák, rendőrök, önkéntesek, segélyszervezetek érkeztek a helyszínre, sokszor napi húsz órákat dolgozva. A kolontári kultúrházban bográcsokban főtt a gulyás, miközben a falu női takarították a maradék sarat és mosták a mentett ruhákat. Egy tanítónő, Soltáné Csóka Zita vezette az adománygyűjtést, aki maga is elvesztette otthonát. A falu egy része örökre eltűnt, a többi részét gyakorlatilag újra kellett építeni.

A lelki sebek ma is fájnak

Devecserben és Kolontáron a mai napig érezhető a tragédia hatása. A vörösiszap-katasztrófa után többen elköltöztek, de a többség maradt – ők azok, akik a veszteségek ellenére is újrakezdték. Sokan még mindig a múlt árnyékával élnek együtt. Vannak, akiket a félelem tart fogva: nem bíznak abban, hogy a tározók többé nem szakadnak át, másokat a gyász, a veszteség, a fájdalom köt ide. De van, akit a remény is, ők minden október 4-én gyertyát gyújtanak a templom mellett álló emlékműnél, és nem felejtenek.

A kíméletlen pusztítás után új házak épültek, de a sebek nyitva maradtak
Kép: Napló-archívum

A vörösiszap nyomai eltűntek, az emlék maradt

A tragédia után új házak épültek, orvosi rendelő, iskola és új utak is születtek, a fejlődés legalább részben gyógyíthatja a múlt sebeit. A devecseri Danó-telepet elsöpörte az ár, de az ott élők beköltözhettek a városba.

A por leülepedett, de a vörösiszap-katasztrófa emléke nem halványul

Fotók: Napló-archívum

Egy nemzet összefogása maradt a legfőbb tanulság

A vörösiszap-katasztrófa nem csupán egy ipari tragédia volt. Társadalmi tükör is: megmutatta, mire képes a magyar ember, ha baj van. A közösség összefogása, az önkéntesek, tűzoltók, katonák helytállása, a segélyszervezetek gyors reakciója példát mutatott. Ahogy az egyik önkéntes mondta: 

Nekem ez egy nap rettenet volt, nekik egy élet ment tönkre.

Egy ország fogott össze tragédia napjaiban, korabeli cikkek szóltak róla a Napló hasábjain is Kép: Napló-archívum
Egy ország fogott össze tragédia napjaiban, korabeli cikkek szóltak róla a Napló hasábjain is
Kép: Napló-archívum

Tizenöt év telt el azóta, de Kolontár és Devecser ma is emlékezik. A vörösiszap színe már eltűnt a házfalakról, de a fájdalom és az emlék nem. A településeken csend van október elején – csak a harangok szava hallatszik, amikor az áldozatokért szól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu