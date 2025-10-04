A por leülepedett, de a vörösiszap-katasztrófa emléke nem halványul (galéria)

Tizenöt év telt el Magyarország történetének legsúlyosabb ipari katasztrófája, a vörösiszap-katasztrófa óta. 2010. október 4-én délelőtt szakadt át a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának egyik zagytározója, és alig néhány perc alatt elöntötte Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhely egy részét a maró lúgot tartalmazó vörösiszap. A mindent elsöprő áradat tíz ember életét oltotta ki, több százan megsérültek, több száz ház vált lakhatatlanná. A táj, a falu, az emberi sorsok soha nem lettek többé a régiek.

Kolontár még ma is őrzi a vörösiszap-katasztrófa emlékét

Kép: Napló-archívum

Tizenöt év múltán is élénken él a vörösiszap-katasztrófa emléke

A kolontári gátszakadás után a helyiek szinte elmondani sem tudták, mi történt velük. „A lányom volt otthon a hároméves unokámmal. A padlásra már nem volt idő felmenni, a szekrény tetején gubbasztottak, mire kimentették őket. A kicsi azóta is sírva ébred, hogy jön a víz” – idézte fel a tragédiát akkoriban Hotvogner Ottó, aki saját kezűleg építette a házat, amelyet a vörösár elpusztított. A faluszéli házaknál a zagy két méter magasan állt, a bútorok egymás hegyén-hátán, a mosógép és a tűzhely a nappali közepén hevertek, mintha bombatalálat érte volna a települést.

Önkéntesek, katonák, tanítónők: a segítség napjai

A vörösiszap-katasztrófa után szinte azonnal megindult a mentés és a helyreállítás. Katonák, rendőrök, önkéntesek, segélyszervezetek érkeztek a helyszínre, sokszor napi húsz órákat dolgozva. A kolontári kultúrházban bográcsokban főtt a gulyás, miközben a falu női takarították a maradék sarat és mosták a mentett ruhákat. Egy tanítónő, Soltáné Csóka Zita vezette az adománygyűjtést, aki maga is elvesztette otthonát. A falu egy része örökre eltűnt, a többi részét gyakorlatilag újra kellett építeni.

A lelki sebek ma is fájnak

Devecserben és Kolontáron a mai napig érezhető a tragédia hatása. A vörösiszap-katasztrófa után többen elköltöztek, de a többség maradt – ők azok, akik a veszteségek ellenére is újrakezdték. Sokan még mindig a múlt árnyékával élnek együtt. Vannak, akiket a félelem tart fogva: nem bíznak abban, hogy a tározók többé nem szakadnak át, másokat a gyász, a veszteség, a fájdalom köt ide. De van, akit a remény is, ők minden október 4-én gyertyát gyújtanak a templom mellett álló emlékműnél, és nem felejtenek.