Őrület a vécében: így működik a világ első gombás toalettje!

Címkék#természet#wc#csempe#gomba#vécé

A jövő fürdőszobája nem a high-tech kütyükről szól, hanem a természet erejéről. Egy új fejlesztésnek köszönhetően megszületett a világ első gombával működő WC-je, ahol a gombák végzik a munkát helyettünk.

Veol.hu

Amikor a jövő fürdőszobájára gondolunk, legtöbbször high-tech, okos funkciókkal felszerelt WC-k jutnak eszünkbe, nem pedig olyan megoldások, amelyek a természet erőforrásaira támaszkodnak. Most azonban új fordulat történt: megszületett a világ első gombával működő WC-je. És nem arról van szó, hogy a csészében nőnek a gombák sokkal inkább egy forradalmi, környezetbarát innovációról beszélhetünk a mellékhelyiségben - írja a termeszet.hu.

A világ első gombával működő WC-je forradalmasítja a fürdőszobai hulladékkezelést és víztakarékosságot Fotó:termeszet.hu
A világ első gombával működő WC-je forradalmasítja a fürdőszobai hulladékkezelést és víztakarékosságot 
Fotó: termeszet.hu

A gombák teszik tisztává a WC-t

Elképzelni sem könnyű a jövő fürdőszobáját: nem high-tech okos funkciók, hanem a természet ereje irányítja a vécét. A Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem kutatói egy forradalmi projekt keretében létrehozták a világ első gombával működő WC-jét, ahol mikorrhiza típusú gombák bontják le a szennyvizet és a szerves hulladékot. Így a hagyományos öblítésre alig van szükség, és a melléktermék komposztként hasznosítható, miközben drasztikusan csökken a vízfogyasztás.

Ez a megoldás nem csupán víztakarékos, hanem új utat mutat a szennyvíz kezelésében. Kis ökológiai lábnyommal működik, és akár olyan helyeken is biztonságosan alkalmazható, ahol nincs kiépített csatornahálózat. A gombás WC egyszerre kínál tudományos áttörést, környezetbarát alternatívát és egyedülálló élményt a mellékhelyiségben, mintha minden használatnál a természet apró takarítóbrigádja lépne akcióba.

A gombás WC meglepően kellemes környezetet biztosít: a gombák működése közben olyan kémiai folyamatok zajlanak, amelyek csökkentik a kellemetlen szagokat. A vécé így nemcsak nem lesz büdösebb, hanem akár frissebbnek is tűnhet a hagyományos megoldásoknál.

A fejlesztők célja, hogy a technológia globálisan elterjedjen. Hosszú távon gazdaságos és környezetbarát megoldás lehet, amely az ivóvíz-megtakarítás és a hulladékkezelés terén jelentős változást hozhat. Különösen a fejlődő országokban lehet hasznos, ahol a higiénia és a vízellátás kritikus problémát jelent.

 

