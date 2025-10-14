Éljen tovább a Windows 10! – Mit tehetsz, ha nem akarsz még váltani?

A Microsoft hivatalosan 2025. október 14-ig biztosítja a Windows 10-hez a biztonsági frissítéseket. Ezt követően a rendszer tovább működik, de új hibajavításokat, védelmi frissítéseket már nem kap. Ez azt jelenti, hogy idővel egyre sebezhetőbb lehet az internetes fenyegetésekkel szemben – főleg, ha rendszeresen használjuk böngészésre, e-mailezésre vagy online bankolásra. De mit tehet az, aki nem szeretne még váltani, ugyanakkor nem akarja kockáztatni a biztonságot?

Mától a Microsoft befejezi a Windows 10 ingyenes biztonsági frissítéseinek kiadását

Windows 10 után: három lehetőséged van

Fizetős kiterjesztett támogatás (ESU-program)

A Microsoft bevezeti a Extended Security Updates (ESU) programot, amely lehetővé teszi, hogy további három évig (2028-ig) kapj biztonsági javításokat – de már csak fizetős formában. Ez korábban csak nagyvállalatoknak volt elérhető, de most az otthoni felhasználók is bekapcsolódhatnak. Az ár várhatóan kb. 30 dollár (kb. 11–12 ezer forint) évente lesz, és Microsoft-fiókhoz kötött. Alternatív védelmi megoldások

Ha nem szeretnél fizetni, használhatsz külső biztonsági megoldásokat. Ilyen például az 0patch rendszer, amely mikropatchekkel (kis méretű, célzott hibajavításokkal) tovább védi a rendszert, még a hivatalos támogatás után is. Ez jó megoldás lehet azoknak, akik biztonságosan szeretnék tovább használni a Windows 10-et, de nem akarnak fizetni a Microsoftnak. Váltás más rendszerre – Windows 11 vagy Linux

Ha a számítógéped megfelel a Windows 11 követelményeinek, a legkézenfekvőbb, ha áttérsz rá.

Ha nem kompatibilis, de továbbra is biztonságos rendszert szeretnél, érdemes kipróbálni egy felhasználóbarát Linux-verziót, például a Linux Mintet.

Ez ingyenes, könnyen kezelhető, és a legtöbb mindennapi feladatra (böngészés, e-mail, dokumentumok, zene, film) tökéletesen alkalmas.

Hogyan maradj biztonságban, ha maradsz Windows 10-en?

• Kapcsold be az automatikus mentést.

A Microsoft-fiók segítségével a rendszered beállításai és fájljaid menthetők a OneDrive-ba – így egy váratlan hiba esetén is biztonságban lesznek.

• Tartsd naprakészen az antivírust.

A Windows Defender továbbra is frissülni fog, de érdemes kiegészíteni egy megbízható külső vírusirtóval is (pl. Bitdefender, ESET, Avast).

• Kapcsold ki a Windows 11-re való frissítési értesítéseket.

Ha nem szeretnéd, hogy a rendszer folyamatosan „nyaggasson” a váltással, ezt egy egyszerű beállítással letilthatod. A registriben a „TargetReleaseVersion” kulcs beállításával maradhatsz a Windows 10-nél.

• Ne használj elavult böngészőt!

Válts modern, támogatott böngészőre (pl. Microsoft Edge, Firefox vagy Brave), mert ezek folyamatosan frissülnek – még akkor is, ha maga a rendszer már nem.

• Készíts rendszermentést.

Egy külső meghajtóra vagy felhőbe készített mentés életmentő lehet, ha valami balul sül el.

Mire számíthatunk 2025 után?

Bár a Windows 10 hivatalos „nyugdíjba vonulása” közeleg, a valóságban még évekig velünk marad. Sok vállalat, iskola és felhasználó továbbra is ezt használja majd – így a Microsoft valószínűleg nem fogja egyik napról a másikra „lezárni” a rendszert.

A legfontosabb: ne kapkodj, de ne is halogass!

Ha szereted a Windows 10-et, több lehetőséged is van arra, hogy biztonságosan kitarts mellette még pár évig.

Ha viszont új gépet tervezel, már érdemes Windows 11-kompatibilis hardverre váltani – így a jövőre is felkészült leszel.

Mit tegyél most?