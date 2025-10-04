59 perce
Olcsó nyaraló Veszprém mellett medencével, szőlőlugassal és pazar panorámával!
Alig több mint 10 millió forintért lehet a tiéd ez a panorámás, medencés hétvégi ház, amely Veszprém határában található. A természet közelsége, a szőlőlugas, és a saját medence mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az olcsó ingatlan igazán különleges ajánlat legyen a piacon.
Nem mindennapi ajánlat bukkant fel a veszprémi ingatlanpiacon: egy mindössze 10,8 millió forintért kínált, jól kialakított zártkerti ingatlan, hétvégi ház keresi új gazdáját. A 702 négyzetméteres telek nemcsak a városra nyíló panorámával hódít, de tele van lehetőségekkel is: szőlőlugas, gyümölcsfák, veteményes, és egy félig süllyesztett medence is várja a természet és a nyugalom szerelmeseit.
Olcsó zártkerti ingatlan Veszprém mellett – medence, panoráma, szőlőlugas
Az eladó ingatlan Veszprém Csatárhegyen található, autóval kb. 25-30 perc a Balaton, a megyeszékhely pedig pár perces távra van. A 16 m²-es ház könnyűszerkezetes, 12 cm gyapotszigeteléssel, fedett terasszal, és két félszobával rendelkezik. A villany be van vezetve, a vízellátás és a csatornázás jelenleg nem megoldott.
A kertben egyedi kialakítású kerti kiülő, medence, homokozó, hintaágy, valamint 49 tő szőlő és többféle gyümölcsfa kapott helyet. Ideális választás lehet kisgyermekes családoknak, kertészkedni vágyóknak vagy mindenkinek, aki a város közelsége mellett a teljes kikapcsolódást keresi.