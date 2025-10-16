Bor, panoráma, történetek – Zelna túra Balatonfüreden

A Balaton partján egy különleges élmény várja a bor szerelmeseit: a Zelna dűlőtúra és borkóstoló minden érzékszervedre hat. A szőlősorok látványa, a levegő illata és a bor íze együtt teremt felejthetetlen délutánt – írja a Zelna Borbisztró hivatalos bemutatója.

A Farkó-kő lankái között a szőlőszemek fénye beszél – a Zelna dűlőtúra és borkóstoló hangulata.

Zelna dűlőtúra és borkóstoló programja

A Zelna dűlőtúra és borkóstoló 2025. október 18-án, 11:00 órától várja a látogatókat a balatonfüredi Zelna Borbisztróban. A program három állomáson kínál élményt, összesen nyolc tétellel, amely végigvezeti a résztvevőket a Balaton környéki szőlősorok között.

Innen busszal indul a csoport a Farkó-kő dűlőbe, majd a Penke-dűlőbe, Balatonszőlősön, ahol a táj és a talaj különleges ízvilágot ad a boroknak. A program zárásaként a csoport visszatér a Zelna Borbisztróba, ahol vezetett borkóstoló várja a látogatókat négy borral, házi kovászos kenyérrel és szőlőmagolajjal.

A Zelna dűlőtúra és borkóstoló nemcsak októberben, hanem már szeptemberben is várta a borbarátokat Balatonfüreden. A szeptember 27-i program során a résztvevők a Farkó-kő és Penke-dűlőkben sétálhattak, miközben megismerkedtek a borászat történetével és a helyi terroirral. Ez a program lehetett az előfutára az október 18-i túrának, amely újabb lehetőséget kínál a borászat és a balatoni táj felfedezésére.