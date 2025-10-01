október 1., szerda

Malvin névnap

Mini koncert

25 perce

Zenés flashmobot tartottak a veszprémi Városháza előtt (+ fotók, videó)

Címkék#világnap#Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar#flashmob

Október 1-jén a Zenei Világnap alkalmából a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar flashmob jellegű ajándékkoncertet adott a veszprémi Városháza előtti téren.

Szilas Lilla

Október 1-jén világszerte a zenét ünnepeljük: ezen a napon tartják a zene világnapját, amelyet Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész javaslatára az UNESCO 1975-ben hirdetett meg. Ettől kezdve ezen a napon a muzsika különleges figyelmet kap, mint olyan kifejezési forma, amely egyszerre ősi és folytonosan megújul, és amely minden kultúrában másként, mégis egyetemes módon van jelen.

Október elseje, a zene vilánapja
Október elseje, a zene vilánapja
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Közösen ünnepelték a zene örömét és erejét

A kamarazenekar rövid, körülbelül negyedórás koncertje nagy sikert aratott. A Polgármesteri Hivatal dolgozói mind kitódultak a Városháza előtti térre, hogy élvezhessék a komolyzenei előadás.

Az arra járók is mind megálltak, hogy csendben, csak a dallamokra figyelve egy időre elfelejtsék gondjaikat és teendőiket, és csak az adott pillanatnak éljenek. 

Zenés flashmobot tartottak a veszprémi Városháza előtt

Fotók: Fülöp Ildikó/ Napló

 

