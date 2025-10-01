1 órája
Zenés flashmobot tartottak a veszprémi Városháza előtt (+ fotók, videó)
Október 1-jén a Zenei Világnap alkalmából a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar flashmob jellegű ajándékkoncertet adott a veszprémi Városháza előtti téren.
Október 1-jén világszerte a zenét ünnepeljük: ezen a napon tartják a zene világnapját, amelyet Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész javaslatára az UNESCO 1975-ben hirdetett meg. Ettől kezdve ezen a napon a muzsika különleges figyelmet kap, mint olyan kifejezési forma, amely egyszerre ősi és folytonosan megújul, és amely minden kultúrában másként, mégis egyetemes módon van jelen.
Közösen ünnepelték a zene örömét és erejét
A kamarazenekar rövid, körülbelül negyedórás koncertje nagy sikert aratott. A Polgármesteri Hivatal dolgozói mind kitódultak a Városháza előtti térre, hogy élvezhessék a komolyzenei előadás.
Az arra járók is mind megálltak, hogy csendben, csak a dallamokra figyelve egy időre elfelejtsék gondjaikat és teendőiket, és csak az adott pillanatnak éljenek.
Zenés flashmobot tartottak a veszprémi Városháza előttFotók: Fülöp Ildikó/ Napló