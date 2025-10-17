Zenegenerátorral tarolnak a Spotifyon – A mesterséges intelligencia már slágert is gyárt (+ videó)

A Google MusicLM rendszere, az OpenAI Jukebox vagy az új Suno zene generátor mind képes néhány szavas leírásból zenét készíteni. Egyetlen utasítás elég: „lassú jazz, női vokál, esős hangulat” – és perceken belül megszületik a mesterséges kompozíció. Emberi tudásanyag vagy kontroll is kell hozzá természetesen, ám az így komponált művek nem várt sikert arattak a legnagyobb platformokon szerte a világban.

A Velvet Sundown zenekarról csak később derült ki, hogy egy zene generátor alkotta mesterséges tagokból áll.

Forrás: rollingstone.com

A Velvet Sundown, amit egy fejlett zene generátor hozott létre

Az „együttes” néhány hónap alatt robbant be a zeneiparba: a Spotifyon több mint egymillió hallgatót gyűjtöttek, és még a szakma is elismerően beszélt a produkcióról — egészen addig, amíg ki nem derült, hogy a zenekar valójában nem is létezik. A dalokat, a zenészek arcképeit, sőt még a háttértörténetüket is mesterséges intelligencia generálta. A „tagok” sosem léptek fel élőben, és a hangjuk sem valódi: az AI hozta létre a teljes hangzásvilágot, mintha egy hús-vér indie-rock banda játszana.