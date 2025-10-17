október 17., péntek

A jövő hangzása

32 perce

Zenegenerátorral tarolnak a Spotifyon – A mesterséges intelligencia már slágert is gyárt (+ videó)

Címkék#jogdíj#Velvet Sundown#intelligencia#zenekar#ai

A zeneművészet világa hallatlan tempóban változik. A mesterséges intelligencia (MI) ma már nemcsak ritmust elemez, hanem teljes zeneműveket komponál: felismeri a stílust, megérti a hangulatot, és új dallamokat alkot. Ami pár éve még sci-finek tűnt, ma már valóság – és napról napra több zenész kísérletezik ai zenegenerátorral.

Csizi Péter

A Google MusicLM rendszere, az OpenAI Jukebox vagy az új Suno zene generátor mind képes néhány szavas leírásból zenét készíteni. Egyetlen utasítás elég: „lassú jazz, női vokál, esős hangulat” – és perceken belül megszületik a mesterséges kompozíció. Emberi tudásanyag vagy kontroll is kell hozzá természetesen, ám az így komponált művek nem várt sikert arattak a legnagyobb platformokon szerte a világban.

Velvet Sundown - a zenekar, melyet zene generátor generált
A Velvet Sundown zenekarról csak később derült ki, hogy egy zene generátor alkotta mesterséges tagokból áll.
Forrás: rollingstone.com

A Velvet Sundown, amit egy fejlett zene generátor hozott létre

Az „együttes” néhány hónap alatt robbant be a zeneiparba: a Spotifyon több mint egymillió hallgatót gyűjtöttek, és még a szakma is elismerően beszélt a produkcióról — egészen addig, amíg ki nem derült, hogy a zenekar valójában nem is létezik. A dalokat, a zenészek arcképeit, sőt még a háttértörténetüket is mesterséges intelligencia generálta. A „tagok” sosem léptek fel élőben, és a hangjuk sem valódi: az AI hozta létre a teljes hangzásvilágot, mintha egy hús-vér indie-rock banda játszana.

A rajongók először döbbenten, majd vegyes érzelmekkel reagáltak: sokan elismerték, hogy a számok „meglepően jók”, mások viszont etikátlannak tartották, hogy egy „digitális fantom” valós zenészek helyett arat sikert. A projekt készítői szerint kísérletet akartak tenni arra, hogy elválasztható-e még az emberi művészet a gépi utánzattól – és ha a közönség nem veszi észre a különbséget, vajon kié a valódi tehetség?

Hogyan komponál a mesterséges intelligencia?

Az AI nem „kitalálja”, hanem tanulja a zenét. Több millió dalból elemzi a harmóniákat, ritmusokat, akkordmeneteket, majd ezekből mintázatokat épít. Ezután a tanult sémák alapján hoz létre új műveket, akár több stílus ötvözésével. A technológia elméletben végtelenül kreatív, a gyakorlatban viszont kérdéses, hogy mennyire eredeti.

A MusicLM például képes Bach stílusában új műveket alkotni, vagy a Beatles hangulatát utánozni, de a határvonal elmosódik: hol kezdődik az inspiráció, és hol ér véget a plágium? A magyar alkotók is kísérleteznek: az MI már katonadalokat, verseket, sőt himnuszokat is megzenésít, természetesen emberi kontroll mellett.

Szerzők, jogok és botrányok az AI zene generátor korában

A zenei világban már elindult a vita: kié a jogdíj, ha a zenét gép írta? 2025-ben Németországban a GEMA pert indított egy AI-cég ellen, mert az engedély nélkül használta zenészek műveit a tanításhoz. Svédországban viszont az első licencszerződést is megkötötték: az AI fejlesztője jogdíjat fizet a generált művek után. A Deezer szerint a feltöltött új zenék közel 30 százaléka már AI által generált.

A Spotify pedig évente több tízmillió „spam zenét” töröl, mert azok MI-vel készültek és automatikusan generált lejátszásokat hoztak. 

 

A jövő kérdése: ki marad kreatív?

A mesterséges intelligencia zeneszerzőként való felemelkedése nem a művészet végét, hanem új kezdetét jelenti. Az emberi kreativitás továbbra is pótolhatatlan – de az MI ott áll mögötte, mint egy végtelen hangszertár. A jövő zenéje talán nem arról szól majd, ki írta, hanem arról, ki érezte. És ez a különbség az algoritmus és a művész között: az egyik komponál, a másik zenél.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
