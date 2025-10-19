október 19., vasárnap

Gyümölcs- és zöldségakciók, amikből a legfinomabb őszi fogásokat készítheted

A napokban a nagyáruházak kínálata változatos zöldség-gyümölcs kedvezményeket tartogat. A zöldség akciók segítenek eldönteni, melyik boltban érdemes válogatni a friss, szezonális alapanyagok között.

Balogh Rebeka

Október 16–21. között már áttekintettük a heti akciókat, de most a vásárlók figyelmét kifejezetten a zöldség-gyümölcs kínálatra irányítjuk. A zöldség akciók között találunk kiemelkedő lehetőségeket a fejeskáposzta, édesburgonya, körte és mangó kategóriákban, de fontos tudni, hogy nem minden áruház kínálja azonos mértékben az engedményeket. A tudatos vásárló számára a heti zöldség akciók összehasonlítása segít abban, hogy a legjobb minőségű és szezonális alapanyagokat válassza, amelyekből októberben ízletes és egészséges ételeket készíthet.

Zöldség akciók adnak lehetőséget a friss fejeskáposzta, édesburgonya és mangó tudatos beszerzésére. Érdemes átgondolni, milyen szezonális ételeket készíthetünk belőlük októberben. Forrás: pexels.hu
Zöldség akciók összehasonlítása áruházanként

  • A Lidl kiemelkedik a fejeskáposzta, körte és gránátalma akcióival. A fejeskáposztából készíthetünk hagyományos töltött káposztát, rakott káposztát, de párolva köretként is kiváló, a körte ideális friss gyümölcssalátákhoz, süteményekhez, míg a gránátalma különleges ízt ad salátáknak vagy desszerteknek.
  • Az Aldi a körte mellett a mangó, avokádó és édesburgonya kedvezményét kínálja. A mangóból készíthetünk smoothie-t vagy desszertet, az avokádó tökéletes salátába vagy szendvicskrémnek, az édesburgonya pedig sült, pürésített vagy tepsis formában kiadós, melegítő köretként használható.
  • A SPAR a Halloweentök akciójával nyújt szezonális lehetőséget. A sütőtökből készíthetünk leveseket, püréket, rakott ételeket, de akár süteményekhez is kiváló, így a SPAR akciója októberben különösen hasznos.
  • A Tesco esetében az édesburgonya, karfiol, mandarin, ananász és a magyar kígyóborka vásárlása érdemes figyelmet kapni. Az édesburgonya és karfiol főleg köretként, rakott ételekhez, levesekhez vagy tepsis formában készíthető el. A mandarin és ananász friss fogyasztásra, salátákhoz vagy desszertekhez ideális, a kígyóborka pedig töltött, párolt vagy grillezett formában adhat különleges ízt az októberi ételeknek. 

Összességében a heti zöldség és gyümölcs akciók összehasonlítása lehetővé teszi, hogy a vásárlók tudatosan válasszanak és októberben a szezon legfinomabb, legpraktikusabb ételeit készíthessék el.

 

