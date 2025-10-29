9 perce
Ajándék a cicádnak: játszó- és alvóparadicsom a Lidlben
A Lidl most kedvező áron kínálja a Zoofari kaparófákat. A kínálatban XL kaparófa alvóházikóval és játékokkal, valamint klasszikus vagy kaktuszdizájnú, labdás kaparófák találhatók. A cicák játszhatnak, pihenhetnek, és a karomtompításra is lehetőségük van.
A cicák életében a játék és a pihenés egyaránt fontos. A Zoofari kaparófák pont ezt a kombinációt kínálják: a macskák számára izgalmas játékfelületet és kényelmes pihenőhelyet biztosítanak. Most ráadásul a gazdik kedvező áron tehetik boldoggá kedvencüket – írja a Lidl heti akciós újsága.
Zoofari kaparófák
A Zoofari XL kaparófa mérete 70 x 115 x 50 cm, és maximum 6 kg testsúlyú macskák számára ajánlott. Strapabíró szizálborítással és bolyhos plüssfelületekkel rendelkezik, továbbá függőággyal, alvóházikóval, kötéljátékkal és labdajátékkal van felszerelve. Az ár 14 999 Ft/db, és a termék a Lidl szezonális akciójában kapható.
A klasszikus kaparófa labdával 38x54x38 cm méretű, a labda a kaparófelülethez van rögzítve, így a macskák játszhatnak és karomélesíthetnek egyszerre. Klasszikus vagy kaktuszdizájnnal kapható, ára 4 999 Ft/db, szintén a Lidl akciós kínálatában.
Miért különleges a termék?
A Zoofari kaparófák előnye, hogy egyesítik a játék, pihenés és karomélesítés lehetőségét, így megadják a cicák számára szükséges játék- és pihenési lehetőségeket. Az XL kaparófa többfunkciós kialakítása és a klasszikus kaparófa labdával kompakt mérete révén minden lakásban praktikus megoldást jelentenek. A strapabíró anyag pedig biztosítja a hosszú távú használatot és a stabilitást.
Praktikus viszont, ha a kaparófát a fal mellé rögzítjük és olyan helyre helyezzük, ahol a macska szívesen játszik és pihen.
