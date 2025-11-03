1 órája
56 nap szabadság 22 szabadnapból? Lehetséges! Így tervezd meg a 2026-os évedet!
A 2026-os év kedvez a tudatos szabadságtervezésnek: ha ismered a munkaszüneti napokat, az ünnepnapokat és a munkanap-áthelyezéseket, akár két hónapnyi pihenőt is kihozhatsz mindössze 22 szabadnappal – különösen, ha a hosszú hétvégéket és a ledolgozós szombatokat is figyelembe veszed.
Ez az útmutató segít abban, hogy az általános munkarend szerint dolgozók maximálisan kihasználják a 2026-os évben rejlő lehetőségeket. Íme a 2026 munkaszüneti napok és a kivehető szabadságok által meghosszabbított szabadságterv, amivel 56 napot lehetsz szabin!
2026 munkaszüneti napok és szabadság tippek
Időszak
Szabadságnapok száma
Egybefüggő pihenőnapok száma
Megjegyzés
Január 1-4.
0 nap
4 nap
Jan. 2. pihenőnap, ledolgozós szombat: jan. 10.
Március 28 – április 6.
4 nap
10 nap
Húsvéti hétvége + 4 szabi = hosszú tavaszi szabadság
Április 25 – május 3.
4 nap
9 nap
Május 1. péntekre esik, jó lehetőség egy májusi hosszú hétvégére
Május 23 – 31.
4 nap
9 nap
Pünkösdi hétvége: máj. 25. ünnepnap
Augusztus 15 – 23.
3 nap
9 nap
Aug. 20–21. pihenőnap, áthelyezett munkanap: aug. 8.
Október 17 – 25.
4 nap
9 nap
Okt. 23. (csütörtök) ünnepnap, október hosszú hétvége lehetősége
December 19 – 27.
3 nap
9 nap
Karácsony: dec. 24. pihenőnap, ledolgozós szombat: dec. 12.
Áthelyezett munkanapok és szombati munkanapok 2026-ban
A 2026-os munkarend szerint az alábbi szombatok lesznek ledolgozós munkanapok:
- Január 10.
- Augusztus 8.
- December 12.
Ezek az áthelyezett munkanapok azért fontosak, mert ilyenkor előző napra (pl. péntek) pihenőnap kerül, amit csak így tudsz kihasználni.
Tervezd meg tudatosan a szabadságod
A fenti időszakokban tehát 22 szabadnap kivételével 56 nap egybefüggő szabadságot tölthetsz el, figyelembe véve a hétvégéket, ünnepnapokat, pihenőnapokat és áthelyezett munkanapokat is.
