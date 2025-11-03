56 nap szabadság 22 szabadnapból? Lehetséges! Így tervezd meg a 2026-os évedet!

Ez az útmutató segít abban, hogy az általános munkarend szerint dolgozók maximálisan kihasználják a 2026-os évben rejlő lehetőségeket. Íme a 2026 munkaszüneti napok és a kivehető szabadságok által meghosszabbított szabadságterv, amivel 56 napot lehetsz szabin!

2026 munkaszüneti napok és szabadságtippek

Időszak Szabadságnapok száma Egybefüggő pihenőnapok száma Megjegyzés Január 1-4. 0 nap 4 nap Jan. 2. pihenőnap, ledolgozós szombat: jan. 10. Március 28 – április 6. 4 nap 10 nap Húsvéti hétvége + 4 szabi = hosszú tavaszi szabadság Április 25 – május 3. 4 nap 9 nap Május 1. péntekre esik, jó lehetőség egy májusi hosszú hétvégére Május 23 – 31. 4 nap 9 nap Pünkösdi hétvége: máj. 25. ünnepnap Augusztus 15 – 23. 3 nap 9 nap Aug. 20–21. pihenőnap, áthelyezett munkanap: aug. 8. Október 17 – 25. 4 nap 9 nap Okt. 23. (csütörtök) ünnepnap, október hosszú hétvége lehetősége December 19 – 27. 3 nap 9 nap Karácsony: dec. 24. pihenőnap, ledolgozós szombat: dec. 12.

Áthelyezett munkanapok és szombati munkanapok 2026-ban

A 2026-os munkarend szerint az alábbi szombatok lesznek ledolgozós munkanapok:

Január 10.

Augusztus 8.

December 12.

Ezek az áthelyezett munkanapok azért fontosak, mert ilyenkor előző napra (pl. péntek) pihenőnap kerül, amit csak így tudsz kihasználni.

Tervezd meg tudatosan a szabadságod

A fenti időszakokban tehát 22 szabadnap kivételével 56 nap egybefüggő szabadságot tölthetsz el, figyelembe véve a hétvégéket, ünnepnapokat, pihenőnapokat és áthelyezett munkanapokat is.