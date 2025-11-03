november 3., hétfő

2 órája

56 nap szabadság 22 szabadnapból? Lehetséges! Így tervezd meg a 2026-os évedet!

A 2026-os év kedvez a tudatos szabadságtervezésnek: ha ismered a munkaszüneti napokat, az ünnepnapokat és a munkanap-áthelyezéseket, akár két hónapnyi pihenőt is kihozhatsz mindössze 22 szabadnappal – különösen, ha a hosszú hétvégéket és a ledolgozós szombatokat is figyelembe veszed.

Bogdán Katalin

Ez az útmutató segít abban, hogy az általános munkarend szerint dolgozók maximálisan kihasználják a 2026-os évben rejlő lehetőségeket. Íme a 2026 munkaszüneti napok és a kivehető szabadságok által meghosszabbított szabadságterv, amivel 56 napot lehetsz szabin!

2026 munkaszüneti napok és szabadság tippek
 2026 munkaszüneti napok és szabadság tippek

Időszak

Szabadságnapok száma

Egybefüggő pihenőnapok száma

Megjegyzés

Január 1-4.

0 nap

4 nap

Jan. 2. pihenőnap, ledolgozós szombat: jan. 10.

Március 28 – április 6.

4 nap

10 nap

Húsvéti hétvége + 4 szabi = hosszú tavaszi szabadság

Április 25 – május 3.

4 nap

9 nap

Május 1. péntekre esik, jó lehetőség egy májusi hosszú hétvégére

Május 23 – 31.

4 nap

9 nap

Pünkösdi hétvége: máj. 25. ünnepnap

Augusztus 15 – 23.

3 nap

9 nap

Aug. 20–21. pihenőnap, áthelyezett munkanap: aug. 8.

Október 17 – 25.

4 nap

9 nap

Okt. 23. (csütörtök) ünnepnap, október hosszú hétvége lehetősége

December 19 – 27.

3 nap

9 nap

Karácsony: dec. 24. pihenőnap, ledolgozós szombat: dec. 12.

Áthelyezett munkanapok és szombati munkanapok 2026-ban

A 2026-os munkarend szerint az alábbi szombatok lesznek ledolgozós munkanapok:

  • Január 10.
  • Augusztus 8.
  • December 12.

Ezek az áthelyezett munkanapok azért fontosak, mert ilyenkor előző napra (pl. péntek) pihenőnap kerül, amit csak így tudsz kihasználni.

Tervezd meg tudatosan a szabadságod

A fenti időszakokban tehát 22 szabadnap kivételével 56 nap egybefüggő szabadságot tölthetsz el, figyelembe véve a hétvégéket, ünnepnapokat, pihenőnapokat és áthelyezett munkanapokat is.

 

 

