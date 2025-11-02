Csillagászat
1 órája
A Lemmon-üstököst is láthatták
A Lemmon-üstököst is megfigyelhették az érdeklődők a Bakonyi Csillagászati Egyesület péntek és szombat este tartott programján a Claudia Inter Stellas Csillagdában.
Az érdeklődők az üstökös mellett a Holdat, annak krátereit, a Szaturnuszt, a kettőscsillagokat és a gömbhalmazt is megtekinthették a csillagda műszereivel. Ivanics Ferenc elnöktől megtudtuk, a csillagda egyre népszerűbb, a hétvégén érkeztek érdeklődők Tapolcáról és Sümegről is.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre