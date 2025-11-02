A Lemmon-üstököst is láthatták

Az érdeklődők az üstökös mellett a Holdat, annak krátereit, a Szaturnuszt, a kettőscsillagokat és a gömbhalmazt is megtekinthették a csillagda műszereivel. Ivanics Ferenc elnöktől megtudtuk, a csillagda egyre népszerűbb, a hétvégén érkeztek érdeklődők Tapolcáról és Sümegről is.