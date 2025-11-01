A mi hősünk: Kiss Zoltán honvéd alezredes

A korabeli Magyar Honvédség kiemelkedő felkészültségű és műveltségű, Ludovika akadémiát végzett, németül és franciául folyékonyan beszélő fiatal tisztje – aki rövid idő alatt a Magyar katonai ejtőernyőzés egyik megteremtője és óriási reménysége lett – otthonaként tekintett Pápára, hiszen mind hivatását, mind magánéletét illetően itt teljesedett ki felnőtt élete. Mint mindenhol és mindenkor, a Pápához kötődő bevetések alkalmával is bizonyítékát adta kiemelkedő tehetségének, bátorságának és tisztességének. Házassága – a rendkívül szép és okos pápai lánnyal, Adorján Alicével – révén e város láthatta őt boldog fiatal férjként, majd idővel három kisgyermeke édesapjaként.

Kiss Zoltán honvéd alezredes

Forrás: Polgár Gabriella

Egy rettenetes korszak, az ’50-es évek hóhérai – ártatlanul, koholt vádak alapján – eltüntették őt imádott családja és őt rajongásig szerető és példaképnek tartó katonái elől. A pokol legsötétebb bugyrának számító Andrássy út 60. siralomházába zárták, hogy megtörjék. S ott, ahol nem csak minden percnek, de minden másodpercnek ólomsúlya van, 6 hónapig tartották fogva, majd 1952. április 12-én kivégezték. Kiss Zoltánnak, kivégzése előtti vallomása szerint – mely a rendszerváltást követően volt olvasható, megismerhető –, az emberi fantáziát meghaladó kínzások után vették életét.

Pápán, a Dr. Kovács Zoltán vezette önkormányzat 35 éve állíttatott emléktáblát a belvárosi Deák Ferenc utcában, Kiss Zoltán egykori pápai otthonának falán. Ez év tavaszától pedig az Alsóvárosi temetőben is van egy síremlék, melyet Kiss Zoltán legkisebb gyermeke, a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt közgazdászdoktor, Dr. Kiss Balázs állítatott azzal a céllal, hogy a pápai embereknek a temetőben is legyen lehetőségük leróni kegyeletüket édesapja emléke előtt. Hiszen köztudott: mindenkor kitűnő kapcsolata volt a pápai lakosságnak az ejtőernyős századdal.

Az ejtőernyősök nem csak a lakosság fizikai biztonságát szavatolták, de több ízben siettek segítségükre a polgári élet nehézségei, pl. árvizek idején is. Budapesten pedig a Rákoskeresztúri Köztemető 198.-as parcellájában van egy sír, mely Kiss Zoltánra emlékeztet. A sír máig üres. Hóhérai ugyanis nem csak az életét vették el, de földi maradványait is oly módon eltüntették, hogy azokat antropológiai kutatások révén sem sikerült máig megtalálni. Kétség nem férhet hozzá, hogy Kiss Zoltán, aki – letartóztatása előtt éppen egy új ejtőernyő kifejlesztésén fáradozott, miközben a sportlövészetben is díjak sorát nyerte el –, igazi példakép lehet a ma magyar katonái, a ma magyar kadétjai számára!