november 2., vasárnap

Achilles névnap

Ünnep

Adventi vásárra lehet jelentkezni házilag készült saját kézműves portékával

Idén rendezik meg először a Bakonybéli Adventi Vásárt, december 6-án és 7-én a faluház előtti területen. A lehetőség minden bakonybéli lakos számára adott, amennyiben saját termékeket szeretne eladni ezen a vásáron. Például mézet, lekvárt, szörpöt, levendulás, gyógynövényes termékeket, gyertyát, kézműves ajándéktárgyakat. Előzetes jelentkezés szükséges.

 

