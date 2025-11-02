Adventi vásárra lehet jelentkezni házilag készült saját kézműves portékával

Idén rendezik meg először a Bakonybéli Adventi Vásárt, december 6-án és 7-én a faluház előtti területen. A lehetőség minden bakonybéli lakos számára adott, amennyiben saját termékeket szeretne eladni ezen a vásáron. Például mézet, lekvárt, szörpöt, levendulás, gyógynövényes termékeket, gyertyát, kézműves ajándéktárgyakat. Előzetes jelentkezés szükséges.