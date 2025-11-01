november 1., szombat

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Álhírek terjednek a Balaton vizének leeresztéséről – mutatjuk az igazságot

Nem történt vízeresztés a Balatonból – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) pénteken a Facebook-oldalán. A szakemberek szerint a közösségi médiában megjelent félrevezető bejegyzések miatt többen tévesen gondolják úgy, hogy a tóból vizet engednek le, valójában azonban csak a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán zajlanak fenntartási munkák.

Az OVF tájékoztatása szerint a Balatonból az utolsó vízeresztés még 2023. április 24-én fejeződött be, azóta a siófoki zsilipek zárva vannak. A mostani vízleeresztés kizárólag a csatorna mintegy három kilométeres, Siófok belterületén található szakaszát érinti, amely a siófoki zsiliptől a Balatonkiliti duzzasztóig tart.

A siófoki hajózsilip és vízleeresztő zsilip és a műtárgyak körül kialakított közösségi tér madártávlatból
Fotó: Szakter Roland / Balatoni Szakaszmérnökség 

Nem engednek vizet a Balatonból – csak karbantartás zajlik a Sió-csatornán

A nyári időszakban ezen a szakaszon vizet tároznak, amit ősszel leengednek, hogy elvégezhessék a mederfenntartási és javítási munkákat. A téli, jeges hónapokban ugyanis a zsilipeket védeni kell a károsodástól, ezért ilyenkor a medret kiürítik – ez zajlik most is.

A hatóság hangsúlyozta: a mostani vízleeresztés nem a Balatonból történik, hanem a Sió-csatorna siófoki belterületi részén tározott, úgynevezett „fáradt víz” leeresztéséről van szó, amelyet a balatonkiliti műtárgy nyitásával engednek tovább déli irányba.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a siófoki zsilip környékét már másfél éve megnyitották a látogatók előtt, és hangulatos közösségi térré alakították. A helyszínen bárki meggyőződhet arról, hogy a zsilipek továbbra is zárva vannak, a Balaton vizét tehát nem engedik le.

A Balaton alacsonynak mondható vízszintje az utóbbi aszályos időszak számlájára írható, és a mostani csapadékmentes és szeles napok miatt tovább csökken. Ami viszont – a Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hivatalos Facebook-oldalán megosztott bejegyzés szerint – jó hír, hogy a tó vízszintjének ingadozása természetes jelenség, és a 70 cm alatti értékek nem jelentenek veszélyt sem az élővilágra, sem a vízminőségre.

Többször foglalkoztunk a bakonyi források, patakok, vízfolyások kiszáradásának hírével is. Lapunk kérdésére a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság válaszában leszögezte, hogy:

A vízfolyások és állóvizek vízállása javarészt a vízgyűjtőkre hulló csapadék mennyiségének függvénye.

A kevés csapadék és az eső egyenlőtlen eloszlása, valamint a magas hőmérsékletből adódó jelentős párolgás nyár végére alacsony vízállásokat eredményez. A csapadékosabb, tavaszig tartó feltöltődési időszakban a vízszintek ismét megemelkednek.

