Álhírek terjednek a Balaton vizének leeresztéséről – mutatjuk az igazságot

Az OVF tájékoztatása szerint a Balatonból az utolsó vízeresztés még 2023. április 24-én fejeződött be, azóta a siófoki zsilipek zárva vannak. A mostani vízleeresztés kizárólag a csatorna mintegy három kilométeres, Siófok belterületén található szakaszát érinti, amely a siófoki zsiliptől a Balatonkiliti duzzasztóig tart.

A siófoki hajózsilip és vízleeresztő zsilip és a műtárgyak körül kialakított közösségi tér madártávlatból

Fotó: Szakter Roland / Balatoni Szakaszmérnökség

Nem engednek vizet a Balatonból – csak karbantartás zajlik a Sió-csatornán

A nyári időszakban ezen a szakaszon vizet tároznak, amit ősszel leengednek, hogy elvégezhessék a mederfenntartási és javítási munkákat. A téli, jeges hónapokban ugyanis a zsilipeket védeni kell a károsodástól, ezért ilyenkor a medret kiürítik – ez zajlik most is.

A hatóság hangsúlyozta: a mostani vízleeresztés nem a Balatonból történik, hanem a Sió-csatorna siófoki belterületi részén tározott, úgynevezett „fáradt víz” leeresztéséről van szó, amelyet a balatonkiliti műtárgy nyitásával engednek tovább déli irányba.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a siófoki zsilip környékét már másfél éve megnyitották a látogatók előtt, és hangulatos közösségi térré alakították. A helyszínen bárki meggyőződhet arról, hogy a zsilipek továbbra is zárva vannak, a Balaton vizét tehát nem engedik le.