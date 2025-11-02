november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

57 perce

Éneklő sofőrök és konyhai rocksztárok

Címkék#karaoke#zene#rocksztár#Sziget

Van, aki sportol a stressz ellen, más zenét hallgat – aztán énekel, táncol, és elfelejti, hogy egyikben sem profi.

Titzl Vivien

Van az a pillanat, amikor az ember csak beül a kocsiba, elindít egy dalt, és hirtelen autós karaoke-bajnokká válik. A piros lámpánál ugyan furán néznek , de kit érdekel? A kormány a mikrofon, a dudálás pedig a közönség tapsa. 

Autós karaoke: a hétköznapok legjobb hangpróbája
Autós karaoke: a hétköznapok legjobb hangpróbája
Fotó: FlamingoImages / Forrás: iStock

Autós karaoke és konyhai koncert

Otthon sem jobb a helyzet: elég egy jó refrén, és máris táncolsz és énekelsz egy fakanállal a konyhában, miközben a szomszédok reménykednek, hogy egyszer csak eltalálod a hangot. Aztán ott vannak a barátok, akikkel a zene mindig valahogy túl hangos – de valójában sosem elég. Egy közös dal, és máris mindenki énekel, mintha legalábbis a Sziget nagyszínpadán állna. A zene ilyen: egyszerre nevetsz, kiabálsz, hamisan énekelsz, de közben minden gond elszáll. Mert amikor megszólal a kedvenc számod, te már nem vagy csak hallgató – te vagy a főszereplő a saját, őrülten vidám videoklipedben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu