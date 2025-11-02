1 órája
Az emlékezés lángjai
Mécsesek lángja világította meg az ajkai Új Temető ravatalozó előtti terét, november elsején, Mindenszentek délutánján.
A szervezők előre megrajzolták és mécsesekből kirakták a formát, egy piros szívet, amelyet fehér szirmok majd zöld levelek fogtak közre. Az érkezők mécsesgyújtót kaptak, amellyel bármennyit meggyújthattak. A temető fenntartója az idén is csatlakozott az országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz, amelyet a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete hirdetett meg az idén már ötödik alkalommal. Az országban 65 temetőben 16 órakor kezdődött a mécsesgyújtás. Ajkán ismét sokan helyezték el a mécsesüket a közös megemlékezésen.
– Rokonlátogatóba érkeztünk, ők mondták, hogy jöjjünk el, gyújtunk mécsest, így emlékezzünk az ország távoli részein és külföldön nyugvó családtagokra, barátokra, egykori iskola társakra – válaszolta kérdésünkre a Sopronból érkezett Horváth Mihályné.
– Nyugodj békében nagyikám, mondta egy fiatal lány, miközben az egyik zöld mécsest meggyújtotta. Annak fényében látszott az arcáról lefolyó könnycsepp.
Az emlékezés lángjaiFotók: Gyarmati László
Egy család a tengeren túl nyugvó rokonaiért gyújtott mécsest. A programot a hangszórókból az alkalomhoz illő halk zene tette meghittebbé. A több száz mécsest egy helyi vállalkozás ajánlotta fel.