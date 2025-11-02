november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajka

44 perce

Az emlékezés lángjai

Címkék#családtag#Új Temető ravatalozó#mécses

Mécsesek lángja világította meg az ajkai Új Temető ravatalozó előtti terét, november elsején, Mindenszentek délutánján.

Tisler Anna

A szervezők előre megrajzolták és mécsesekből kirakták a formát, egy piros szívet, amelyet fehér szirmok majd zöld levelek fogtak közre. Az érkezők mécsesgyújtót kaptak, amellyel bármennyit meggyújthattak. A temető fenntartója az idén is csatlakozott az országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz, amelyet a  Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete hirdetett meg az idén már ötödik alkalommal. Az országban 65 temetőben 16 órakor kezdődött a mécsesgyújtás. Ajkán ismét sokan helyezték el a mécsesüket a közös megemlékezésen. 

Sokan gyújtottak mécsest az országos akcióban
Fotó: Gyarmati László

– Rokonlátogatóba érkeztünk, ők mondták, hogy jöjjünk el, gyújtunk mécsest, így emlékezzünk az ország távoli részein és külföldön nyugvó családtagokra, barátokra, egykori iskola társakra – válaszolta kérdésünkre a Sopronból érkezett Horváth Mihályné. 

– Nyugodj békében nagyikám, mondta egy fiatal lány, miközben az egyik zöld mécsest meggyújtotta. Annak fényében látszott az arcáról lefolyó könnycsepp. 

Az emlékezés lángjai

Fotók: Gyarmati László

Egy család a tengeren túl nyugvó rokonaiért gyújtott mécsest. A programot a hangszórókból az alkalomhoz illő halk zene tette meghittebbé. A több száz mécsest egy helyi vállalkozás ajánlotta fel. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu