Az emlékezés lángjai

A szervezők előre megrajzolták és mécsesekből kirakták a formát, egy piros szívet, amelyet fehér szirmok majd zöld levelek fogtak közre. Az érkezők mécsesgyújtót kaptak, amellyel bármennyit meggyújthattak. A temető fenntartója az idén is csatlakozott az országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz, amelyet a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete hirdetett meg az idén már ötödik alkalommal. Az országban 65 temetőben 16 órakor kezdődött a mécsesgyújtás. Ajkán ismét sokan helyezték el a mécsesüket a közös megemlékezésen.

Sokan gyújtottak mécsest az országos akcióban

Fotó: Gyarmati László

– Rokonlátogatóba érkeztünk, ők mondták, hogy jöjjünk el, gyújtunk mécsest, így emlékezzünk az ország távoli részein és külföldön nyugvó családtagokra, barátokra, egykori iskola társakra – válaszolta kérdésünkre a Sopronból érkezett Horváth Mihályné.

– Nyugodj békében nagyikám, mondta egy fiatal lány, miközben az egyik zöld mécsest meggyújtotta. Annak fényében látszott az arcáról lefolyó könnycsepp.