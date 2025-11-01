Nem akard tudni, mi vár ránk 2026-ban a legendás jósnő szerint!

Baba Vanga (valódi nevén Vangeliya Pandeva Gushterova, 1911–1996) a Balkán egyik legismertebb misztikus figurája: számos világrengető eseményhez fűződik jóslata, mint például a csernobili atomkatasztrófa vagy a 2001-es terrortámadások. Bár nincs hiteles, dátummal ellátott dokumentáció arról, hogy pontosan mit mondott (persze, hogy nincs), jóslatait követői újra és újra előveszik a globális bizonytalanságok idején: lássuk hát, mit mond a Baba Vanga jóslat 2026 vonatkozásában!

Baba Vanga jóslat 2026: a bolgár látnok jövendölései évtizedekkel halála után is nagy visszhangot keltenek

Forrás: sassy.hu

Baba Vanga jóslat 2026: közhelyparadicsom vagy valóság?

A balkáni öregasszony követői szerint több, egymással összefüggő, drámai eseményt jósol 2026-ra. Köztük vannak természeti katasztrófák, globális hatású geopolitikai feszültségek, illetve az emberek és agépek viszonyának radikális átalakulása. Ezek a lázálmok – bocsánat, látomások – nem csupán elrettentésként jelennek meg: inkább futurisztikus fejlemények előjelei, mint az idegen civilizációval való kapcsolatfelvétel vagy a rákdiagnosztika áttörése.

A részletes jóslatok: Baba Vanga megrázta a bullshit-zacskót