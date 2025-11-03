A Bakonyban keresnek egy eltűnt nőt, jelentős összeget ajánlott fel a nyomravezetőnek az édesanyja 

Az eltűnt személyek között van nyilvántartva még mindig Meyer Krisztina. Több mint egy éve veszett nyoma Bakonybélnél. A Bakonyban eltűnt nő édesanyja a bakonybéli mezőőri tájékoztató szerint jelentős összeget ajánl fel annak, aki a lányához köthető, bármiféle olyan nyomot talál, ami a rendőrség számára értékelhető.

A Bakonyban eltűnt nőt még mindig keresik, minden információ fontos lehet. Meyer Krisztina édesanyja nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Forrás: police.hu

Bakonyban eltűnt nő – A körözési információk, az édesanya bánata

Az eltűnt és most is keresett Meyer Krisztina édesanyjának szörnyű nagy lehet a bánata, már több mint egy éve nem tud megnyugvást lelni, ezért hozhatta meg a döntést a nyomravezetői díjról.

Utoljára egy sötét színű Xiaomi Redmi Note11 Pro típusú telefonkészülék volt az eltűnt nőnél.

A rendőrségi körözési információk szerint mutatjuk Meyer Krisztina személyleírását.

176 centiméter magas,

61 kilogramm súlyú,

vékony testalkatú hölgy.

Haja barna, vállig érő, hullámos,

szeme színe kékes.

Lábmérete 39-es.

Az eltűnéskor viselt ruházata nem ismert, de világos színű bakancs volt rajta és egy párducmintás, kis méretű női hátizsákot vitt magával.

Rendőrségi körözés

A rendőrség még mindig az eltűnt személyek közt tartja nyilván a budapesti nőt. A hatóság már korábban is kérte a kirándulók, a bakonybéliek segítségét miatta, megtalálása érdekében. A budapesti születésű nő ügyében ugyanis tavaly október eleje óta nincsenek pontos információk.

Az eltűnés dátuma: 2024. október 8.

A keresésben érintett területek:

Szent-kút,

Hudi-földek,

Halomány-hegy,

Fehér-kő-árok,

és a Mester-Hajag vidéke.

Minden információ, apró nyom fontos lehet.

Például, ha valaki emlékszik valamire az üggyel kapcsolatban tavaly őszről,

vagy az, ha mostanában gombászás vagy túrázás közben ruha- vagy hátizsákdarabokat talál.

A bakonybéli mezőőrnek, illetve a rendőrségnek lehet jelezni az információkat.