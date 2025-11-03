25 perce
A Bakonyban keresnek egy eltűnt nőt, jelentős összeget ajánlott fel a nyomravezetőnek az édesanyja
Gombászók, túrázók segítségét is kéri a rendőrség és egy szörnyű nagy bánatában döntést hozó édesanya. A Bakonyban eltűnt nő esetében ugyanis egy apró nyom is számíthat és nyomravezető díj járhat annak, aki értékelhető információval szolgál. Mutatjuk a részleteket.
Az eltűnt személyek között van nyilvántartva még mindig Meyer Krisztina. Több mint egy éve veszett nyoma Bakonybélnél. A Bakonyban eltűnt nő édesanyja a bakonybéli mezőőri tájékoztató szerint jelentős összeget ajánl fel annak, aki a lányához köthető, bármiféle olyan nyomot talál, ami a rendőrség számára értékelhető.
Bakonyban eltűnt nő – A körözési információk, az édesanya bánata
Az eltűnt és most is keresett Meyer Krisztina édesanyjának szörnyű nagy lehet a bánata, már több mint egy éve nem tud megnyugvást lelni, ezért hozhatta meg a döntést a nyomravezetői díjról.
Utoljára egy sötét színű Xiaomi Redmi Note11 Pro típusú telefonkészülék volt az eltűnt nőnél.
A rendőrségi körözési információk szerint mutatjuk Meyer Krisztina személyleírását.
- 176 centiméter magas,
- 61 kilogramm súlyú,
- vékony testalkatú hölgy.
- Haja barna, vállig érő, hullámos,
- szeme színe kékes.
- Lábmérete 39-es.
Az eltűnéskor viselt ruházata nem ismert, de világos színű bakancs volt rajta és egy párducmintás, kis méretű női hátizsákot vitt magával.
Rendőrségi körözés
A rendőrség még mindig az eltűnt személyek közt tartja nyilván a budapesti nőt. A hatóság már korábban is kérte a kirándulók, a bakonybéliek segítségét miatta, megtalálása érdekében. A budapesti születésű nő ügyében ugyanis tavaly október eleje óta nincsenek pontos információk.
Az eltűnés dátuma: 2024. október 8.
A keresésben érintett területek:
- Szent-kút,
- Hudi-földek,
- Halomány-hegy,
- Fehér-kő-árok,
- és a Mester-Hajag vidéke.
Minden információ, apró nyom fontos lehet.
- Például, ha valaki emlékszik valamire az üggyel kapcsolatban tavaly őszről,
- vagy az, ha mostanában gombászás vagy túrázás közben ruha- vagy hátizsákdarabokat talál.
A bakonybéli mezőőrnek, illetve a rendőrségnek lehet jelezni az információkat.
Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy
Az eltűnt személyek, az ismeretlen helyen lévők között szerepel Meyer Krisztina neve már csaknem egy éve a rendőrség oldalán. A körözési információk szerint Budapesten született 1981. április 29-én, tehát 44 éves, és a körözését a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Célkörözési Osztálya rendelte el.