A Bakonyban keresnek egy eltűnt nőt, jelentős összeget ajánlott fel a nyomravezetőnek az édesanyja 

Gombászók, túrázók segítségét is kéri a rendőrség és egy szörnyű nagy bánatában döntést hozó édesanya. A Bakonyban eltűnt nő esetében ugyanis egy apró nyom is számíthat és nyomravezető díj járhat annak, aki értékelhető információval szolgál. Mutatjuk a részleteket.

Rimányi Zita

Az eltűnt személyek között van nyilvántartva még mindig Meyer Krisztina. Több mint egy éve veszett nyoma Bakonybélnél. A Bakonyban eltűnt nő édesanyja a bakonybéli mezőőri tájékoztató szerint jelentős összeget ajánl fel annak, aki a lányához köthető, bármiféle olyan nyomot talál, ami a rendőrség számára értékelhető.

A Bakonyban eltűnt nőt még mindig keresik, minden információ fontos lehet. Meyer Krisztina édesanyja nyomravezetői díjat ajánlott fel. 
Forrás: police.hu

Bakonyban eltűnt nő – A körözési információk, az édesanya bánata

Az eltűnt és most is keresett Meyer Krisztina édesanyjának szörnyű nagy lehet a bánata, már több mint egy éve nem tud megnyugvást lelni, ezért hozhatta meg a döntést a nyomravezetői díjról.  

Utoljára egy sötét színű Xiaomi Redmi Note11 Pro típusú telefonkészülék volt az eltűnt nőnél.

A rendőrségi körözési információk szerint mutatjuk Meyer Krisztina személyleírását.

  • 176 centiméter magas,
  • 61 kilogramm súlyú,
  • vékony testalkatú hölgy.
  • Haja barna, vállig érő, hullámos,
  • szeme színe kékes.
  • Lábmérete 39-es.

Az eltűnéskor viselt ruházata nem ismert, de világos színű bakancs volt rajta és egy párducmintás, kis méretű női hátizsákot vitt magával.

Rendőrségi körözés

A rendőrség még mindig az eltűnt személyek közt tartja nyilván a budapesti nőt. A hatóság már korábban is kérte a kirándulók, a bakonybéliek segítségét miatta, megtalálása érdekében. A budapesti születésű nő ügyében ugyanis tavaly október eleje óta nincsenek pontos információk.

Az eltűnés dátuma: 2024. október 8.

A keresésben érintett területek:

  • Szent-kút,
  • Hudi-földek,
  • Halomány-hegy,
  • Fehér-kő-árok,
  • és a Mester-Hajag vidéke.

Minden információ, apró nyom fontos lehet. 

  • Például, ha valaki emlékszik valamire az üggyel kapcsolatban tavaly őszről,
  • vagy az, ha mostanában gombászás vagy túrázás közben ruha- vagy hátizsákdarabokat talál.

A bakonybéli mezőőrnek, illetve a rendőrségnek lehet jelezni az információkat.

Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy

Az eltűnt személyek, az ismeretlen helyen lévők között szerepel Meyer Krisztina neve már csaknem egy éve a rendőrség oldalán. A körözési információk szerint Budapesten született 1981. április 29-én, tehát 44 éves, és a körözését a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Célkörözési Osztálya rendelte el.

 

 

