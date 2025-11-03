1 órája
Ismeri a bakonyi robbantott tó történetét? Mutatjuk a különleges horgászparadicsomot (képgaléria)
A Süllő-, a Pisztráng és a Pontyházban is megszállhatunk, önálló stégünk lehet a nyugodt horgászathoz a Fenyves-tónál. Ez a bakonyi horgásztó kiránduláshoz is remek, ezt a napokban nyugdíjasok bizonyították. Most már ők is el tudnák mesélni a tó különleges történetét, amit megosztunk olvasóinkkal.
Őszi élményeket szereztek a Fenyves-tónál a Várpalotai Nyugdíjasklub tagjai. Ugyanis a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Verga nemrégiben a Várpalotai Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub tagjait látta vendégül a bakonyi horgásztónál.
Bakonyi horgásztó – Egy robbantás, és kész is volt
Rományi Péter egységvezető elmondta a klubtagoknak a tó különleges történetét.
Azt érdemes tudni róla, hogy 1985-ben egy várpalotai külszíni fejtés robbantásának következtében alakult ki, amikor a betörő karsztvíz egyetlen nap alatt elárasztotta a bakonyi medret. Az elárasztott fenyves és a vízbe került munkagépek ma is különleges élőhelyet biztosítanak a tó halállományának – tudtuk meg a Verga munkatársától.
A Fenyves-tó a Bakony déli lábánál, Öskü és Várpalota között található, igazi horgászparadicsom és a természetkedvelők kedvenc helye.
A tó vízfelülete mintegy 10 hektár, átlagos mélysége 15 méter. Fürdeni itt tilos! Strandolásra nem alkalmas a tó, azonban a horgászat és a természetjárás szerelmesei számára kivételes élményt nyújt.
Negyven éve egy nap alatt jött létre
A Fenyves-tó változatos halfaunával rendelkezik:
- ponty,
- amur,
- csuka,
- süllő,
- pisztráng,
- balin,
- kárász
- és keszeg
is megtalálható benne.
A Verga szakemberei minden ősszel haltelepítéssel gazdagítják az állományt, ezzel is biztosítva a tó biológiai egyensúlyát és a horgászélményt. Az erdőgazdaság magas szakmai színvonalon végzett kezelőmunkája hozzájárul ahhoz, hogy a tó környezete megőrizze természetes szépségét, miközben látogatóit kényelmes, rendezett környezet fogadja.
A pihenni vágyók számára a helyszínen szálláslehetőség, sütögetésre és kemencés sütésre alkalmas hely, kültéri zuhanyzó és halpucoló helyiség is rendelkezésre áll. Az idelátogatók teljes kényelemben élvezhetik a természet közelségét.
Idősek kirándulása
A Várpalotai Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub, az idősek klubja a halállomány gondozásának részleteit is megismerte az említett lehetőség során, és a nyugdíjasok kirándulásakor a résztvevők bepillantást nyerhettek a halőri munkába.
Az ilyen természetközeli programok mindig örömteli pillanatokat jelentenek és lehetőséget adnak a pihenésre, feltöltődésre a szabadban. A vendégek a bakonyi horgászparadicsomban együtt élvezhették az őszi táj szépségét egy kellemes séta során.
Az idősek klubja személyre szabott nappali támogatást nyújt tagjainak, figyelembe véve egyéni igényeiket, képességeiket és élethelyzetüket. Az ilyen természetközeli programok hozzájárulnak a klubtagok mindennapjainak tartalmasabbá tételéhez és közérzetük javításához.
Házak a tónál
A Fenyves-tavi Pihenőparkban három összkomfortos, téliesített faház található.
- A Süllő és a Pisztráng elnevezésű közvetlen vízkapcsolattal rendelkező ház, 4 + 1 ágyasak.
- A vízparttól 15 méter távolságra található Pontyház 4 ágyas,
- így a 3 ház egyszerre akár nagyobb létszámú baráti társaságok horgászatát is lehetővé teszi.
A bakonyi horgásztavak közt az egyik különleges a Fenyves-tó. Itt a házak önálló stéggel rendelkeznek, konyhával, hűtőszekrénnyel, eszközökkel, ágyneművel felszereltek. Elhelyezkedésüknek és felszereltségüknek köszönhetően a kényelmes és nyugodt horgászat és a kikapcsolódás garantált.
