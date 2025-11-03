Ismeri a bakonyi robbantott tó történetét? Mutatjuk a különleges horgászparadicsomot (képgaléria)

Őszi élményeket szereztek a Fenyves-tónál a Várpalotai Nyugdíjasklub tagjai. Ugyanis a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Verga nemrégiben a Várpalotai Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub tagjait látta vendégül a bakonyi horgásztónál.

Bakonyi horgásztó – A Fenyves-tónál az őszi séta különleges élményt nyújtott az idősek csoportjának.

Fotó: Verga

Bakonyi horgásztó – Egy robbantás, és kész is volt

Rományi Péter egységvezető elmondta a klubtagoknak a tó különleges történetét.

Azt érdemes tudni róla, hogy 1985-ben egy várpalotai külszíni fejtés robbantásának következtében alakult ki, amikor a betörő karsztvíz egyetlen nap alatt elárasztotta a bakonyi medret. Az elárasztott fenyves és a vízbe került munkagépek ma is különleges élőhelyet biztosítanak a tó halállományának – tudtuk meg a Verga munkatársától.

A Fenyves-tó a Bakony déli lábánál, Öskü és Várpalota között található, igazi horgászparadicsom és a természetkedvelők kedvenc helye.

A tó vízfelülete mintegy 10 hektár, átlagos mélysége 15 méter. Fürdeni itt tilos! Strandolásra nem alkalmas a tó, azonban a horgászat és a természetjárás szerelmesei számára kivételes élményt nyújt.

A Fenyves-tó medrében az elárasztott fenyves és a vízbe került munkagépek ma is különleges élőhelyet biztosítanak a tó halállományának.

Fotó: Verga

Negyven éve egy nap alatt jött létre

A Fenyves-tó változatos halfaunával rendelkezik:

ponty,

amur,

csuka,

süllő,

pisztráng,

balin,

kárász

és keszeg

is megtalálható benne.

Fotó: Verga

A Verga szakemberei minden ősszel haltelepítéssel gazdagítják az állományt, ezzel is biztosítva a tó biológiai egyensúlyát és a horgászélményt. Az erdőgazdaság magas szakmai színvonalon végzett kezelőmunkája hozzájárul ahhoz, hogy a tó környezete megőrizze természetes szépségét, miközben látogatóit kényelmes, rendezett környezet fogadja.

A pihenni vágyók számára a helyszínen szálláslehetőség, sütögetésre és kemencés sütésre alkalmas hely, kültéri zuhanyzó és halpucoló helyiség is rendelkezésre áll. Az idelátogatók teljes kényelemben élvezhetik a természet közelségét.

Az idősek klubjának tagjai a halállomány gondozásának részleteit is megismerték a Verga szakemberei révén.

Fotó: Verga

Idősek kirándulása

