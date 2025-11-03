Itt kell novemberben útlezárásokra számítani a Bakonyban – Mutatjuk a részleteket

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. engedélyével november 3-án elkezdődött a Huszárokelőpuszta és Bakonybél közötti útszakaszon, a Gerence völgyében az út melletti lejtős szakaszok, azaz a rézsűk megerősítése, folynak a rézsűk védelmét célzó munkálatok és az útcsatlakozások kialakítását végzik szakemberek. Az útépítési munkálatok bakonyi útlezárásokkal járnak, ezek sokakat érintenek.

Bakonyi útlezárás – Forgalomkorlátozásokra kell számítani a Huszárokelőpuszta és Bakonybél közötti útszakaszon.

Fotó: Bakonybéli Erdészet, Kovács Attila

Kérjük, fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

– olvasható a Bakonyerdő Zrt. sajtóközleményében.

Bakonyi útlezárások, hosszabb menetidők

A munkálatok időtartamára a Bakonyban ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe a biztonságos munkavégzés és közlekedés érdekében.

Sávlezárásokra,

sebességkorlátozásokra,

átmeneti forgalomkorlátozásokra

és esetenként jelzőőrös forgalomirányításra

lehet számítani a munkaterületek közelében.

Elkezdődtek Bakonybél közelében a rézsűk megerősítését és védelmét célzó munkálatok is.

Fotó: Bakonybéli Erdészet, Kovács Attila

Minden esetben érdemes betartani az ideiglenesen kihelyezett közlekedési táblák és jelzések utasításait!

A cél a közlekedés biztonságának növelése és az útszakasz állapotának javítása, a későbbi zökkenőmentesebb és biztonságosabb közlekedést szolgálva.

A szokásosnál hosszabb menetidővel számoljanak!

Különösen figyeljenek a munkagépekre és a munkálatokat végző személyzetre!