2 órája
Itt kell novemberben útlezárásokra számítani a Bakonyban – Mutatjuk a részleteket
Hosszabb menetidővel kell számolniuk a közlekedőknek novemberben a Bakony egyik legszebb részén. Az erdőgazdaság hívta fel a figyelmet a bakonyi útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra, ugyanis elkezdődött a rézsűk megerősítése, az útcsatlakozások kialakítása.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. engedélyével november 3-án elkezdődött a Huszárokelőpuszta és Bakonybél közötti útszakaszon, a Gerence völgyében az út melletti lejtős szakaszok, azaz a rézsűk megerősítése, folynak a rézsűk védelmét célzó munkálatok és az útcsatlakozások kialakítását végzik szakemberek. Az útépítési munkálatok bakonyi útlezárásokkal járnak, ezek sokakat érintenek.
Kérjük, fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
– olvasható a Bakonyerdő Zrt. sajtóközleményében.
Bakonyi útlezárások, hosszabb menetidők
A munkálatok időtartamára a Bakonyban ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe a biztonságos munkavégzés és közlekedés érdekében.
- Sávlezárásokra,
- sebességkorlátozásokra,
- átmeneti forgalomkorlátozásokra
- és esetenként jelzőőrös forgalomirányításra
lehet számítani a munkaterületek közelében.
Minden esetben érdemes betartani az ideiglenesen kihelyezett közlekedési táblák és jelzések utasításait!
A cél a közlekedés biztonságának növelése és az útszakasz állapotának javítása, a későbbi zökkenőmentesebb és biztonságosabb közlekedést szolgálva.
- A szokásosnál hosszabb menetidővel számoljanak!
- Különösen figyeljenek a munkagépekre és a munkálatokat végző személyzetre!
A forgalomkorlátozások elsősorban hétköznapokon, a nappali órákban, 7 és 17 óra között lehetnek érvényben.
