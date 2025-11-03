november 3., hétfő

Figyelmeztet az erdőgazdaság

2 órája

Itt kell novemberben útlezárásokra számítani a Bakonyban – Mutatjuk a részleteket

Hosszabb menetidővel kell számolniuk a közlekedőknek novemberben a Bakony egyik legszebb részén. Az erdőgazdaság hívta fel a figyelmet a bakonyi útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra, ugyanis elkezdődött a rézsűk megerősítése, az útcsatlakozások kialakítása.

Rimányi Zita

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. engedélyével november 3-án elkezdődött a Huszárokelőpuszta és Bakonybél közötti útszakaszon, a Gerence völgyében az út melletti lejtős szakaszok, azaz a rézsűk megerősítése, folynak a rézsűk védelmét célzó munkálatok és az útcsatlakozások kialakítását végzik szakemberek. Az útépítési munkálatok bakonyi útlezárásokkal járnak, ezek sokakat érintenek.

Bakonyi útlezárás – Forgalomkorlátozásokra kell számítani a Huszárokelőpuszta és Bakonybél közötti útszakaszon.
Fotó: Bakonybéli Erdészet, Kovács Attila

Kérjük, fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

– olvasható a Bakonyerdő Zrt. sajtóközleményében.

Bakonyi útlezárások, hosszabb menetidők

A munkálatok időtartamára a Bakonyban ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe a biztonságos munkavégzés és közlekedés érdekében.

  • Sávlezárásokra, 
  • sebességkorlátozásokra, 
  • átmeneti forgalomkorlátozásokra
  • és esetenként jelzőőrös forgalomirányításra 

lehet számítani a munkaterületek közelében.

Elkezdődtek Bakonybél közelében a rézsűk megerősítését és védelmét célzó munkálatok is.
Fotó: Bakonybéli Erdészet, Kovács Attila

Minden esetben érdemes betartani az ideiglenesen kihelyezett közlekedési táblák és jelzések utasításait!

A cél a közlekedés biztonságának növelése és az útszakasz állapotának javítása, a későbbi zökkenőmentesebb és biztonságosabb közlekedést szolgálva.

  • A szokásosnál hosszabb menetidővel számoljanak! 
  • Különösen figyeljenek a munkagépekre és a munkálatokat végző személyzetre!

A forgalomkorlátozások elsősorban hétköznapokon, a nappali órákban, 7 és 17 óra között lehetnek érvényben.

 

 

