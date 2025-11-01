Ez a balatoni luxusingatlan mindent visz: külön strand, örök panoráma, full extra (+ galéria)

A Balaton partján eladó nyaralók mindig is vonzották az érdeklődőket, de néha felbukkan egy-egy olyan ajánlat, ami még a sokat látottak figyelmét is megragadja. Most egy ilyen páratlan lehetőség kínálkozik azoknak, akiknek az álma egy balatoni luxusingatlan, ahol a természet és a csend találkozik. A vízparti luxusingatlan Balatonfüred legkülönlegesebb részén helyezkedik el – távol az autók és a városi zaj világától, mégis a tópart legjavában.

Füreden eladó ez a kivételes adottságú balatoni luxusingatlan saját stranddal és wellnessrészleggel

Forrás: ingatlan.com

Az ingatlan minden részlete azt sugallja, hogy nem csupán nyaralásra, de egész éves ott-tartózkodásra is ideális: közvetlen vízparti fekvés, több mint 100 méternyi saját partszakasz, exkluzív kilátás a Tihanyi-félszigetre, és a legmodernebb technikai megoldások. A két épületszárnyat egy panorámás wellnessrészleg köti össze, amelyben finn és infraszauna, gőzfürdő, valamint különféle medencék is helyet kaptak, természetesen mindez a Balaton látványával kiegészülve.