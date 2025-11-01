1 órája
Ez a balatoni luxusingatlan mindent visz: külön strand, örök panoráma, full extra (+ galéria)
Olyan balatoni luxusingatlan került piacra, amihez hasonlót aligha találni még egyet: saját strand, különleges extrák, prémium felszereltség és lélegzetelállító kilátás várja az új tulajdonost. A balatoni luxusingatlan nem csak az adottságaival, de az árával is sokkol.
A Balaton partján eladó nyaralók mindig is vonzották az érdeklődőket, de néha felbukkan egy-egy olyan ajánlat, ami még a sokat látottak figyelmét is megragadja. Most egy ilyen páratlan lehetőség kínálkozik azoknak, akiknek az álma egy balatoni luxusingatlan, ahol a természet és a csend találkozik. A vízparti luxusingatlan Balatonfüred legkülönlegesebb részén helyezkedik el – távol az autók és a városi zaj világától, mégis a tópart legjavában.
Balatoni luxusingatlan saját stranddal és wellnessrészleggel
Az ingatlan minden részlete azt sugallja, hogy nem csupán nyaralásra, de egész éves ott-tartózkodásra is ideális: közvetlen vízparti fekvés, több mint 100 méternyi saját partszakasz, exkluzív kilátás a Tihanyi-félszigetre, és a legmodernebb technikai megoldások. A két épületszárnyat egy panorámás wellnessrészleg köti össze, amelyben finn és infraszauna, gőzfürdő, valamint különféle medencék is helyet kaptak, természetesen mindez a Balaton látványával kiegészülve.
Ez a balatoni luxusingatlan mindent visz – külön strand, örök panoráma, full extraFotók: ingatlan.com
A 96 négyzetméteres lakásban két hálószoba, tágas nappali, gardrób, külön konyha, loggiás terasz, és egy zöldtetős napozóterasz is található. A legmodernebb, központi hűtő-fűtő rendszer mellett elektromos redőnyök, szúnyoghálók, sínre szerelt árnyékolók, valamint elektromos autótöltő is elérhető a teremgarázsban. A bruttó 128,4 négyzetméteres ingatlanhoz felszíni parkoló, saját tároló és egy 34 négyzetméteres terasz is tartozik. A lakás minden részletében a prémium anyaghasználat és a kortárs elegancia érvényesül. Az ára is ehhez van mérve: 399 millió forint.
