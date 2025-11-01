2 órája
Felismered ezeket az ikonikus balatoni épületeket a régi fotókon? (+ galéria)
Van valami egészen különleges a régi Balatonban. A lángos illata, a színes napernyők sora, amelyek ma is visszarepítenek abba az időbe, amikor a legnagyobb luxus egy Traubisoda volt. A Balatoni retró épületek a Fortepan gyűjteményében most újra megmutatják, milyen volt a magyar tenger fénykora.
A Balaton mindig is több volt, mint egy hely, ahol nyaralni lehet. Itt tanultunk meg úszni, itt ettük életünk első palacsintáját papírtálcáról, és itt éreztük először, hogy milyen a gondtalan nyári szünet. A tóparton álló hotelek, éttermek és cukrászdák akkoriban természetesnek tűntek, ma viszont már a múlt ikonikus darabjai. A Balatoni retró épületek nem csak házak, hanem a régi balatoni élet részei. Emlékeztetnek arra az időre, amikor minden kicsit egyszerűbb volt: a strandon papucsban mentünk fagyizni, a büfében szólt a magnó, és a nap végén mindenki a mólón ült.
Balatoni retró épületek, amiket nem lehet elfelejteni
Aki járt a Balatonon a 70-80-as évek idején, biztosan találkozott ezekkel az épületekkel. Némelyik ma is áll, mások már csak a Fortepan fotóin élnek tovább. A zánkai Úttörőváros például egész generációk számára volt a nyár szinonimája. A hatalmas területen felépített ifjúsági központban minden megvolt, amit egy gyerek csak kívánhatott: sportpályák, közösségi épületek, zászlófelvonás és esti tánc a kantin előtt.
A zánkai úttörőtáborban minden napnak megvolt a maga varázsa:
- reggel a torna, amit senki sem várt, de mindenki végigcsinált,
- az esti tábortűz, ahol a fél tábor együtt énekelte a régi slágereket,
- a menzán a mákos tészta, amit a nap végén már senki sem akart kihagyni,
- és a levelek, amiket hazaküldtünk, tele homokkal és lelkes beszámolóval.
Badacsonytomajon a Hableány étterem mindenki számára ismerős volt, aki járt a környéken. A vasútállomás mögötti parkban állt, és a környék egyik legkedveltebb találkozóhelye volt. Ide beülni egy ebédre vagy egy fröccsre éppúgy a balatoni élmény része volt, mint maga a fürdés. Nem messze tőle a Halászkert étterem várta a vendégeket a Park utcában. A retró asztalterítők, a halk zene és a balatoni panoráma együtt tették felejthetetlenné a nyaralást.
Balatonfüreden a Hotel Annabella és a Hotel Marina máig meghatározzák a város látképét. A hatvanas-hetvenes évek modern szállodái akkoriban igazi újdonságnak számítottak, és bár azóta sokat változott minden, a hangulatukból még mindig maradt valami. A MÁV Szívszanatórium szintén különleges épület, amely a gyógyulás és a pihenés helye volt igazi balatoni kilátással.
Tihanyban a Hotel Tihany és a hajóállomás épülete mutatta meg, milyen is volt a kor modern balatoni építészete. Az épület különleges, ívelt tetőszerkezete akkoriban újdonságnak számított, és igazi látványossága lett a tihanyi révnek, ahol nyáron mindig pezsgő élet zajlott.
Révfülöpön a Matróz bisztró és az Ibolya cukrászda voltak a part legnépszerűbb helyei. Előbbiben sült halat ettünk műanyag tálcáról, utóbbiban pedig gombócos fagylaltot kanalaztunk, miközben a hajó kikötött a Balaton vizén. Ne feledkezzünk meg a balatonalmádi Postás Üdülőről sem, ahol sokan nyaraltak régen, anélkül hogy tudták volna, egyszer ez a hely is a múlt része lesz.
Ha szeretnéd letesztelni, mennyire ismered ezt a korszakot, érdemes kipróbálnod a Retró Balaton kvízt is. A játékban ikonikus helyszíneket és emlékeket idézhetsz fel, garantáltan mosolyt csal az arcodra, még akkor is, ha nem minden kérdésre emlékszel pontosan.
Lapozd fel Fortepan galériánkat, és nézd meg, felismered-e ezeket a helyeket! A képeken benne van a régi Balaton hangulata, hisz nemcsak épületeket látsz, hanem azt az életérzést is, amit a tópart mindig adott: a szabadságot, a nyarat és egy kis retró bájt.
Balatoni retró épületek Fortepan fotókonFotók: Fortepan
Ahogy beköszönt az ősz, a Balaton egészen más arcát mutatja. Kevesebb a nyaraló, több a csend, de a régi épületek most is ott állnak, és hozzák az ismerős balatoni érzést. Aki ilyenkor is szívesen jár a tó körül, annak érdemes megnézni ezt a balatoni kirándulásajánlót.