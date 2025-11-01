Felismered ezeket az ikonikus balatoni épületeket a régi fotókon? (+ galéria)

A Balaton mindig is több volt, mint egy hely, ahol nyaralni lehet. Itt tanultunk meg úszni, itt ettük életünk első palacsintáját papírtálcáról, és itt éreztük először, hogy milyen a gondtalan nyári szünet. A tóparton álló hotelek, éttermek és cukrászdák akkoriban természetesnek tűntek, ma viszont már a múlt ikonikus darabjai. A Balatoni retró épületek nem csak házak, hanem a régi balatoni élet részei. Emlékeztetnek arra az időre, amikor minden kicsit egyszerűbb volt: a strandon papucsban mentünk fagyizni, a büfében szólt a magnó, és a nap végén mindenki a mólón ült.

A tihanyi rév és a hajóállomás a Balatoni retró épületek igazi ikonja, ahol a múlt hangulata ma is érezhető.

Fotó Fortepan/Szalay János

Balatoni retró épületek, amiket nem lehet elfelejteni

Aki járt a Balatonon a 70-80-as évek idején, biztosan találkozott ezekkel az épületekkel. Némelyik ma is áll, mások már csak a Fortepan fotóin élnek tovább. A zánkai Úttörőváros például egész generációk számára volt a nyár szinonimája. A hatalmas területen felépített ifjúsági központban minden megvolt, amit egy gyerek csak kívánhatott: sportpályák, közösségi épületek, zászlófelvonás és esti tánc a kantin előtt.

A zánkai úttörőtáborban minden napnak megvolt a maga varázsa:

reggel a torna, amit senki sem várt, de mindenki végigcsinált,

az esti tábortűz, ahol a fél tábor együtt énekelte a régi slágereket,

a menzán a mákos tészta, amit a nap végén már senki sem akart kihagyni,

és a levelek, amiket hazaküldtünk, tele homokkal és lelkes beszámolóval.

Badacsonytomajon a Hableány étterem mindenki számára ismerős volt, aki járt a környéken. A vasútállomás mögötti parkban állt, és a környék egyik legkedveltebb találkozóhelye volt. Ide beülni egy ebédre vagy egy fröccsre éppúgy a balatoni élmény része volt, mint maga a fürdés. Nem messze tőle a Halászkert étterem várta a vendégeket a Park utcában. A retró asztalterítők, a halk zene és a balatoni panoráma együtt tették felejthetetlenné a nyaralást.

1980, Hableány étterem – Kumpost Éva mozaikja

Fotó: Fortepan/Balázs Lajos

Balatonfüreden a Hotel Annabella és a Hotel Marina máig meghatározzák a város látképét. A hatvanas-hetvenes évek modern szállodái akkoriban igazi újdonságnak számítottak, és bár azóta sokat változott minden, a hangulatukból még mindig maradt valami. A MÁV Szívszanatórium szintén különleges épület, amely a gyógyulás és a pihenés helye volt igazi balatoni kilátással.