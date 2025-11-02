A Benedek-hegy – ahol Veszprém története és látványa találkozik

Kevés városnak van olyan sziklás őrzője, mint Veszprémnek. A Benedek-hegy ma is még a város egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. A horizontból meredeken kiemelkedő dolomitszikláról páratlan kilátás nyílik a várra és a Séd völgyére, így nem csoda, hogy a veszprémiek és a turisták is gyakran keresik fel. De kevesen tudják, hogy ez a látványos magaslat nemcsak a panoráma miatt különleges: a hegy mélyében több száz év történelme, sőt a hódoltság korából származó temetkezési helyek nyomai is rejtőznek. A sziklák környékéről egykor a törökök lőtték Veszprémet, ma pedig csendben őrzi a múltat, miközben titkait lépésről lépésre feltárja a látogatók előtt.

A Benedek-hegy titkai – ahol a történelem és a halál kezet fogott

Forrás: kirandulastippek.hu

A Szent Benedek-hegy nemcsak kilátó –mélyében ott pihennek a hódoltság kora óta

Régészeti kutatások kimutatták, hogy már az őskorban is lakott terület volt, és a 13. században itt állt Szent Benedek kápolnája, amelyről a hegy a nevét kapta. A török időkben figyelőpontként szolgált, később pedig a város védelmi rendszerének része lett. A szikla alatti alagútrendszert a második világháború idején alakították át óvóhellyé – ez a labirintus ma is bejárható, és hűvös falai között még érződik a múlt levegője.