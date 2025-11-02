A Benedek-hegy – ahol Veszprém története és látványa találkozik

november 2., vasárnap

Veszprém szívében, a várnegyed szomszédságában emelkedik a Benedek-hegy – egy dolomitsziklás, titkokkal teli magaslat, amely évszázadok óta megőrzi a város legmélyebb történeteit és legkomorabb legendáit. A Benedek-hegy a hódoltság idején török temetőként is szolgált, és a helyiek szerint ma is különös, nyugtalanító aura lengi körül a sziklát, ahol a történelem és a mítosz egyetlen kőbe zárva él tovább.

Csizi Péter

Kevés városnak van olyan sziklás őrzője, mint Veszprémnek. A Benedek-hegy ma is még a város egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. A horizontból meredeken kiemelkedő dolomitszikláról páratlan kilátás nyílik a várra és a Séd völgyére, így nem csoda, hogy a veszprémiek és a turisták is gyakran keresik fel. De kevesen tudják, hogy ez a látványos magaslat nemcsak a panoráma miatt különleges: a hegy mélyében több száz év történelme, sőt a hódoltság korából származó temetkezési helyek nyomai is rejtőznek. A sziklák környékéről egykor a törökök lőtték Veszprémet, ma pedig csendben őrzi a múltat, miközben titkait lépésről lépésre feltárja a látogatók előtt.

A Benedek-hegy titkai – ahol a történelem és a halál kezet fogott
Forrás: kirandulastippek.hu

A Szent Benedek-hegy nemcsak kilátó –mélyében ott pihennek a hódoltság kora óta

Régészeti kutatások kimutatták, hogy már az őskorban is lakott terület volt, és a 13. században itt állt Szent Benedek kápolnája, amelyről a hegy a nevét kapta. A török időkben figyelőpontként szolgált, később pedig a város védelmi rendszerének része lett. A szikla alatti alagútrendszert a második világháború idején alakították át óvóhellyé – ez a labirintus ma is bejárható, és hűvös falai között még érződik a múlt levegője.

A Benedek-hegy fájdalommal teli múltja

Kevesen tudják, hogy a hegy platója alatt valós temetkezési hely rejtőzik: a török hódoltság idején, a 17. században itt alakítottak ki egy temetőt. Ide temették 1680-ban a nagyvázsonyi várkapitányt, Semptsey Ferencet, és feltártak női-, illetve gyermeksírt is. A krónikák szerint ekkor még egy mély hasadék választotta el a hegyet a Várhegytől, és innen ágyúzták a török tüzérek Veszprém várát. A közelmúltban a régészek a királynék városának másik részén, a várnegyedben több mint hétszázéves várfalrészletet tártak fel. A feltárások során 12–13. századi kőfalak, sáncrendszerek, ágyú- és muskétagolyók kerültek elő, sőt, egy 17. századi bástya maradványaira is rábukkantak. A leletek arról tanúskodnak, hogy Veszprém vára a középkortól kezdve folyamatosan küzdött a megszállásokkal, ostromokkal és újjáépítésekkel – ahogy a Benedek-hegy is hűen viseli a város múltjának sebhelyeit. Egyesek „Öngyilkosok sziklájának” nevezik a hegy nyugati oldalát. A mondás szerint régen innen vetették le magukat azok, akik életük utolsó pillanatait magányban akarták eltölteni. A szikla alatti ház udvarába hulló árnyak története ma is él a veszprémiek emlékezetében.

A hegy a veszprémiek számára ma is egyszerre szent és félelmetes hely. A panoráma lenyűgöző, a legenda pedig megmaradt: aki sokáig néz le a Benedek-hegy sziklájáról, azt megérinti valami a város mélyéről – talán a történelem súlya, talán csak a szél hangja a dolomitfalak között.

 

