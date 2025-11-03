november 3., hétfő

Bolhapiac és Márton-napi sokadalom a bakonyi piacon

A zirci piacon november 8-án, szombaton 8 és 12 óra között nemcsak termelői és kézműves vásárt tartanak, bolhapiac is lesz, egyedi tárgyakra találhatunk. Aki árusítani szeretne, annak előzetesen jelentkeznie kell a szervezőknél.

Rimányi Zita

Márton-napi sokadalommal is kiegészül az esemény, így a Reguly Múzeum Kávézóban libás reggeli várja az érdeklődőket, akik lúdtollal rajzolhatnak. A piacon libasimogató, kézműves-foglalkozás is lesz.

 

