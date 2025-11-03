november 3., hétfő

Botkenyérsütés, lámpás felvonulás és libalakoma

Márton-napi mulatságot tartanak Olaszfaluban november 8-án, szombaton.

A Zöldág Lovasudvarban 15 órakor kezdődik a tökfaragás és a botkenyérsütés. A lámpás felvonulás menete 16.30-kor indul el. Az iskolában lesz 17 órától a libalakoma, amit táncház követ. 

 

