Program
56 perce
Botkenyérsütés, lámpás felvonulás és libalakoma
Márton-napi mulatságot tartanak Olaszfaluban november 8-án, szombaton.
A Zöldág Lovasudvarban 15 órakor kezdődik a tökfaragás és a botkenyérsütés. A lámpás felvonulás menete 16.30-kor indul el. Az iskolában lesz 17 órától a libalakoma, amit táncház követ.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre