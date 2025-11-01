november 1., szombat

Marianna névnap

Búcsú Szent Imre napján

Ünnepi szentmisével kezdődik a Szent Imre-napi búcsú a kiscsőszi római katolikus templomban november 9-én, vasárnap 11.30 órakor.

Tisler Anna

A Garagulya gólyalábas társulat 12.30 órakor kezdi vidám előadását a Bivaly csárda udvarán. A vidi Kalász banda népzenei kurzus résztvevői 13.30 órakor adnak koncertet. A Soltis Lajos Színház 14.30 órakor szerepel a Kultúrpajtában. A program zárásaként 17 órakor Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák koncertje szórakoztatja az érdeklődőket. 

 

