Búcsú Szent Imre napján

A Garagulya gólyalábas társulat 12.30 órakor kezdi vidám előadását a Bivaly csárda udvarán. A vidi Kalász banda népzenei kurzus résztvevői 13.30 órakor adnak koncertet. A Soltis Lajos Színház 14.30 órakor szerepel a Kultúrpajtában. A program zárásaként 17 órakor Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák koncertje szórakoztatja az érdeklődőket.