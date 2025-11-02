november 2., vasárnap

Újságírói jegyzet

Kelemenek kőműveskednek

#cseszneki#ládika#bakonyi játék#kőműveskedik#vérzivatar#várban#áldozat#kincs

Megpecsételődni látszik a bakonyi kincskereső játék sorsa, mondhatni lakat került rá, mert egy hét alatt tönkretették a vandálok a ládikákat és a pecsétekkel hatszáz éves falakat rondítottak össze. A cseszneki vár még ettől áll, átélt vérzivatarokat is és most újabb tanulságok tanúja.

Rimányi Zita

Hiába ugyanis a vandálkodás, igazi kincsre leltek a bakonyi kincskereső játék kiötlői a cseszneki várban, mert súlyos csalódottságukat felülmúlta a segítő szándékú felajánlások garmadája.  

Kőmanó család költözött a cseszneki vár palotaszárnyába, helyi egyensúlyszobrászok alkotása. Több itt az építő ötlet, mint a vandálok miatti áldozat.
Cseszneki vár – Építők, áldozatok

Így tán van rá esély, hogy kimódolják, hogyan lehetnek tönkretehetetlenek a ládikák lakatostól, pecsétestől, és hogyan védhetik meg a falakat ma várőrként. Kőműves Kelemenként tovább építhetik terveiket és az átélt átmeneti kiábrándulás lesz csak a tőlük elvárt áldozat.  

 

