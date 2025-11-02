Kelemenek kőműveskednek

Hiába ugyanis a vandálkodás, igazi kincsre leltek a bakonyi kincskereső játék kiötlői a cseszneki várban, mert súlyos csalódottságukat felülmúlta a segítő szándékú felajánlások garmadája.

Kőmanó család költözött a cseszneki vár palotaszárnyába, helyi egyensúlyszobrászok alkotása. Több itt az építő ötlet, mint a vandálok miatti áldozat.

Forrás: Kőmanók világa

Cseszneki vár – Építők, áldozatok

Így tán van rá esély, hogy kimódolják, hogyan lehetnek tönkretehetetlenek a ládikák lakatostól, pecsétestől, és hogyan védhetik meg a falakat ma várőrként. Kőműves Kelemenként tovább építhetik terveiket és az átélt átmeneti kiábrándulás lesz csak a tőlük elvárt áldozat.