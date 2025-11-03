Kitiltják a cigit Balatonfüred frekventált pontjairól!

Balatonfüred lakói hamarosan tisztább levegőt élvezhetnek. A dohányzási tilalom Balatonfüred két fontos területét érinti: a Gyógy tér és a Kiserdő minden látogatója számára kötelező lesz a dohányzás mellőzése, az elektromos cigaretta használata szintén tiltott – írja a balatonfured.hu.

Fotó: szallas.hu

Dohányzási tilalom Balatonfüred frekventált helyein

A december 1-jétől érvényes szabályozás betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik, a dohányzási korlátozást megszegők 30 000 forint helyszíni bírságra számíthatnak.

Az önkormányzat a nemdohányzó övezetet és a környezet tisztaságát prioritásként kezeli, ezért a város két frekventált közterületét nemdohányzó övezetté nyilvánította.

A Gyógy téren mostantól tilos a dohányzás és az e-cigaretta használata, így aki a padokon pihen vagy sétál, friss levegőn töltheti az idejét.

A Kiserdőben is érvényes lesz a tilalom a játszótér, a kondipark és a teniszpálya környékén, így a családok, a kutyások vagy az arra sétálók zavartalanul tartózkodhatnak a parkban.

Az előző cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy a képviselő-testület szeptemberben a dohányboltok környékén is megtiltotta a dohányzást és az alkoholfogyasztást, mivel a dohányboltok környéki italozás esetenként kocsmai hangulatot idézett elő.