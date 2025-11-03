november 3., hétfő

Egészségvédelem

2 órája

Kitiltják a cigit Balatonfüred frekventált pontjairól!

A városvezetés kiemelt figyelmet fordít az egészséges környezetre. December 1-jétől életbe lép a dohányzási tilalom Balatonfüred két frekventált közterületén.

Balogh Rebeka

Balatonfüred lakói hamarosan tisztább levegőt élvezhetnek. A dohányzási tilalom Balatonfüred két fontos területét érinti: a Gyógy tér és a Kiserdő minden látogatója számára kötelező lesz a dohányzás mellőzése, az elektromos cigaretta használata szintén tiltott – írja a balatonfured.hu.

A dohányzási tilalom Balatonfüred két fontos területét érinti: a Gyógy téren és a Kiserdőben december 1-jétől tilos füstölni
Fotó: szallas.hu

Dohányzási tilalom Balatonfüred frekventált helyein

A december 1-jétől érvényes szabályozás betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik, a dohányzási korlátozást megszegők 30 000 forint helyszíni bírságra számíthatnak. 

Az önkormányzat a nemdohányzó övezetet és a környezet tisztaságát prioritásként kezeli, ezért a város két frekventált közterületét nemdohányzó övezetté nyilvánította.

  • A Gyógy téren mostantól tilos a dohányzás és az e-cigaretta használata, így aki a padokon pihen vagy sétál, friss levegőn töltheti az idejét. 
  • A Kiserdőben is érvényes lesz a tilalom a játszótér, a kondipark és a teniszpálya környékén, így a családok, a kutyások vagy az arra sétálók zavartalanul tartózkodhatnak a parkban.

Az előző cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy a képviselő-testület szeptemberben a dohányboltok környékén is megtiltotta a dohányzást és az alkoholfogyasztást, mivel a dohányboltok környéki italozás esetenként kocsmai hangulatot idézett elő. 

A mostani intézkedés folytatása a város egészségtudatos és közösségbarát környezetének megőrzésére.

Kiegészítő szabályok és további lehetőségek

Ha a jövőben érkezik javaslat további városi területek bevonására, a testület azt megfontolja. A dohányzásra vonatkozó korlátozás célja, hogy Balatonfüred közterein a mindenki számára élvezhető tiszta levegő és biztonságos környezet biztosított legyen, különösen a gyermekek és családok számára.

