Életre keltett emlékek

A ’90-es években még nem volt okostelefon, de volt Turbo-rágó, lutraalbum és egy cipős doboz, amiben kincseket őriztünk. A retró gyűjtemények újraéledtek: az internet tele van csere-bere csoportokkal, ahol a gyerekkorunk apróságai ma már komoly pénzt érnek. Aki akkoriban gyűjtötte, ma újra előveszi – aki nem, most vadászik rá.

Gyermekkorunkban kincset értek, némelyik még ma is

Forrás: Facebook marketplace

A török tejfoglopót sosem az íze miatt bontogattuk lázasan; a gránitkemény kaucsuk mellé csomagolt műanyag fecni lebegett a szemünk előtt. Az sem volt baj, ha már négyszer megvolt – valakivel mindig lehetett bizniszelni. A régi rágópapírok, Tazók, matricaalbumok és Matchbox-autók nosztalgiája egyre többet ér, mert nemcsak tárgyak, hanem időutazások. Egyetlen papír, egy megsárgult album is elég, hogy visszarepítsen az iskolai szünetbe, a gondtalan gyerekkorba. A retró gyűjtemények ma már nem a poros dobozok lakói, hanem újra életre kelt emlékek – egy vitrinben. Bizonyítékai annak, hogy a gyerekkor nem tűnik el, csak más formában tér vissza.