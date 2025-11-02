november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Leporolt gyerekkor

47 perce

Életre keltett emlékek

Címkék#gyerekkorunk#okostelefon#internet#emlék

A retró gyűjtemények ma már nem a poros dobozok lakói, hanem újra életre kelt emlékek egy vitrinben.

Csizi Péter

A ’90-es években még nem volt okostelefon, de volt Turbo-rágó, lutraalbum és egy cipős doboz, amiben kincseket őriztünk. A retró gyűjtemények újraéledtek: az internet tele van csere-bere csoportokkal, ahol a gyerekkorunk apróságai ma már komoly pénzt érnek. Aki akkoriban gyűjtötte, ma újra előveszi – aki nem, most vadászik rá.

Gyermekkorunkban kincset értek, némelyik még ma is
Forrás: Facebook marketplace

A török tejfoglopót sosem az íze miatt bontogattuk lázasan; a gránitkemény kaucsuk mellé csomagolt műanyag fecni lebegett a szemünk előtt. Az sem volt baj, ha már négyszer megvolt – valakivel mindig lehetett bizniszelni. A régi rágópapírok, Tazók, matricaalbumok és Matchbox-autók nosztalgiája egyre többet ér, mert nemcsak tárgyak, hanem időutazások. Egyetlen papír, egy megsárgult album is elég, hogy visszarepítsen az iskolai szünetbe, a gondtalan gyerekkorba. A retró gyűjtemények ma már nem a poros dobozok lakói, hanem újra életre kelt emlékek – egy vitrinben. Bizonyítékai annak, hogy a gyerekkor nem tűnik el, csak más formában tér vissza.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu