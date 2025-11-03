Döbbenetes fotók egy elhagyatott, omladozó kórházról (+ galéria)

Az elhagyatott kórházat ubexesek járták be és örökítették meg jelenlegi állapotát fotókon. Az épület főbejáratánál még mindig ott magasodik a széles lépcső, mintha csak az intézmény újranyitását várná, azonban a rideg korlátok, a félig nyitva hagyott ajtók és a sárguló neoncsövek alatt már csak a múlt árnyai kísértenek. Az egykor életmentő intézményként funkciónáló kórház most üres csontvázként áll.

Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex

Az elhagyatott kórház folyosói üresen állnak

A folyosókon szétszórt papírok és kartondobozok hevernek, bennük régi iratokkal. Az alagsor rideg csempéi és az egymás mellett sorakozó, recsegő műanyag székek még mindig őrzik a várakozás feszültségét. A laborokban és vizsgálókban ott maradtak a gépek: elavult monitorok, rozsdás fémasztalok, félig szétszedett műszerek. Olyan, mintha a személyzet egyik napról a másikra döntött volna úgy, hogy soha többé nem tér vissza ide. Az idő pedig lassan átvette az uralmat és a csövekből szivárgó víz nyomot hagy a falakon, a por mindent belep, a fény csupán tompán szűrődik be a koszos ablakokon.