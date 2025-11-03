47 perce
Döbbenetes fotók egy elhagyatott, omladozó kórházról (+ galéria)
Egykor életeket mentettek abban a mára elhagyatottá vált kórházban, amelyet mostanra a csend és az enyészet ural.
Az elhagyatott kórházat ubexesek járták be és örökítették meg jelenlegi állapotát fotókon. Az épület főbejáratánál még mindig ott magasodik a széles lépcső, mintha csak az intézmény újranyitását várná, azonban a rideg korlátok, a félig nyitva hagyott ajtók és a sárguló neoncsövek alatt már csak a múlt árnyai kísértenek. Az egykor életmentő intézményként funkciónáló kórház most üres csontvázként áll.
Az elhagyatott kórház folyosói üresen állnak
A folyosókon szétszórt papírok és kartondobozok hevernek, bennük régi iratokkal. Az alagsor rideg csempéi és az egymás mellett sorakozó, recsegő műanyag székek még mindig őrzik a várakozás feszültségét. A laborokban és vizsgálókban ott maradtak a gépek: elavult monitorok, rozsdás fémasztalok, félig szétszedett műszerek. Olyan, mintha a személyzet egyik napról a másikra döntött volna úgy, hogy soha többé nem tér vissza ide. Az idő pedig lassan átvette az uralmat és a csövekből szivárgó víz nyomot hagy a falakon, a por mindent belep, a fény csupán tompán szűrődik be a koszos ablakokon.
Döbbenetes fotók egy elhagyatott, omladozó kórházrólFotók: Urbex
Ezen a helyen ma már nem gyógyítanak. De aki bejárja, szembesül vele, mennyire törékeny az emberi élet, és milyen gyorsan feledésbe merülhet még az is, ami valaha létfontosságú volt.
További fotókat a Magyarország elhagyottan - BCO urbex Facebook-oldalon lehet megnézni az elhagyatott kórházról.