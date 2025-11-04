Megvan Az Év Hős Kutyája 2025 cím nyertese!

Az​‍​‌‍​‍‌ emberek és a kutyáik kapcsolata valami különleges dolog, hiszen a nehéz időszakokban mindig ott vannak egymásért. Zete,​‍​‌‍​‍‌ a 10 éves terápiás labrador nyerte el az Év Hős Kutyája 2025 díjat, miután az elmúlt években csodálatos munkát ​‍​‌‍​‍‌végzett.

Az év hős kutyája 2025-ben Zete

Forrás: Az Év Hős Kutyája Facebook-oldal

Az Év Hős Kutyája 2025 – Zete története

Évek​‍​‌‍​‍‌ óta hű társként kíséri a gyerekeket és a felnőtteket a nehéz élethelyzetekben. 2018-ban tette le a terápiás vizsgát. Azóta dolgozik óvodákban, iskolákban, kórházakban. Szolnok városi rendezvényein is rendszeresen feltűnik, a Debreceni Egyetemen is segít a kutya asszisztált nevelés ismertségének növelésében.

2019 óta ha kell, ha nem, ő segít. Igazi társ minden tekintetben

– írja jellemzésében Sáriné Papp ​‍​‌‍​‍‌Erzsébet.

Az év hős kutyája 2025 -Zulu

Forrás: Az Év Hős Kutyája oldal

Posztumusz díj – Zulu teljesítménye

Posztumusz elismerésben részesült Zulu, a 9 éves juhászkutya, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat mentőkutyája. Zulu vizsgái mellett hazai és nemzetközi bevetéseken nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A 2023-as törökországi földrengés utáni mentés során több élő embert talált a romok alatt.