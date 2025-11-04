november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hős négylábúak

2 órája

Megvan Az Év Hős Kutyája 2025 cím nyertese!

Címkék#Posztumusz#Zetének#Zulu#hős kutya#Magyarország#emlék#díj#részvétel

Már írtunk róla, hogy elindult a verseny, amely a munkakutyák teljesítményét mutatja be. Az idei kiírásban, Az Év Hős Kutyája 2025 díj keretében nemcsak a jelenleg aktív szolgálati, terápiás, segítő és mentőkutyákat ismerik el, hanem azokra is emlékeznek, akik már nincsenek közöttünk, de munkájukkal maradandót alkottak.

Balogh Rebeka

Az​‍​‌‍​‍‌ emberek és a kutyáik kapcsolata valami különleges dolog, hiszen a nehéz időszakokban mindig ott vannak egymásért. Zete,​‍​‌‍​‍‌ a 10 éves terápiás labrador nyerte el az Év Hős Kutyája 2025 díjat, miután az elmúlt években csodálatos munkát ​‍​‌‍​‍‌végzett.

Az év hős kutyája 2025 -Zete Forrás: Az Év Hős Kutyája oldal
 Az év hős kutyája 2025-ben Zete
Forrás: Az Év Hős Kutyája Facebook-oldal

Az Év Hős Kutyája 2025 – Zete története

Évek​‍​‌‍​‍‌ óta hű társként kíséri a gyerekeket és a felnőtteket a nehéz élethelyzetekben. 2018-ban tette le a terápiás vizsgát. Azóta dolgozik óvodákban, iskolákban, kórházakban. Szolnok városi rendezvényein is rendszeresen feltűnik, a Debreceni Egyetemen is segít a kutya asszisztált nevelés ismertségének növelésében. 

2019 óta ha kell, ha nem, ő segít. Igazi társ minden tekintetben

– írja jellemzésében Sáriné Papp ​‍​‌‍​‍‌Erzsébet.

Az év hős kutyája 2025 -Zulu Forrás: Az Év Hős Kutyája oldal
 Az év hős kutyája 2025 -Zulu 
Forrás: Az Év Hős Kutyája oldal

Posztumusz díj – Zulu teljesítménye

Posztumusz elismerésben részesült Zulu, a 9 éves juhászkutya, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat mentőkutyája. Zulu vizsgái mellett hazai és nemzetközi bevetéseken nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A 2023-as törökországi földrengés utáni mentés során több élő embert talált a romok alatt. 

Élnek ma Törökországban olyan emberek, akik életüket Zulunak köszönhetik.

Jelöltek és díjazottak

Zete​‍​‌‍​‍‌ mellett a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány Bambi nevű kutyája is jelölt volt a díjra, aki mozgássérülteket és hallássérülteket segít, míg a Mancs a Kézben Egyesület 11 éves mentőkutyája, Kevlár, kivételes képességeivel tűnt ki a versenyben. A Mantra Keresőkutyás Egyesület Zizi nevű kutyája eltűnt személyek és kisállatok keresésében bizonyította rátermettségét.

Posztumusz díjra jelölték Nova-t, a világon az egyetlen cane corso-t, aki teljesítette a nemzetközi bevethetőségi vizsgát, valamint Nyafi-t, az első beagle-t Magyarországon, aki hivatalos terápiás segítőkutya vizsgát tett. Mandy, a Magyar Honvédség kutyája, az ország első keresőkutyás oktatásának megvalósításában játszott meghatározó szerepet. 

A szervezők minden jelölt munkáját elismerték és hiszik, hogy a részvétel örök emlék marad minden gazda, kutya és szavazó ​‍​‌‍​‍‌számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu