1 órája
Megvan Az Év Hős Kutyája 2025 cím nyertese!
Már írtunk róla, hogy elindult a verseny, amely a munkakutyák teljesítményét mutatja be. Az idei kiírásban, Az Év Hős Kutyája 2025 díj keretében nemcsak a jelenleg aktív szolgálati, terápiás, segítő és mentőkutyákat ismerik el, hanem azokra is emlékeznek, akik már nincsenek közöttünk, de munkájukkal maradandót alkottak.
Az emberek és a kutyáik kapcsolata valami különleges dolog, hiszen a nehéz időszakokban mindig ott vannak egymásért. Zete, a 10 éves terápiás labrador nyerte el az Év Hős Kutyája 2025 díjat, miután az elmúlt években csodálatos munkát végzett.
Az Év Hős Kutyája 2025 – Zete története
Évek óta hű társként kíséri a gyerekeket és a felnőtteket a nehéz élethelyzetekben. 2018-ban tette le a terápiás vizsgát. Azóta dolgozik óvodákban, iskolákban, kórházakban. Szolnok városi rendezvényein is rendszeresen feltűnik, a Debreceni Egyetemen is segít a kutya asszisztált nevelés ismertségének növelésében.
2019 óta ha kell, ha nem, ő segít. Igazi társ minden tekintetben
– írja jellemzésében Sáriné Papp Erzsébet.
Posztumusz díj – Zulu teljesítménye
Posztumusz elismerésben részesült Zulu, a 9 éves juhászkutya, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat mentőkutyája. Zulu vizsgái mellett hazai és nemzetközi bevetéseken nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A 2023-as törökországi földrengés utáni mentés során több élő embert talált a romok alatt.
Élnek ma Törökországban olyan emberek, akik életüket Zulunak köszönhetik.
Kutyák, akik életeket mentenek: ők lehetnek 2025 legnagyobb hősei
Jelöltek és díjazottak
Zete mellett a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány Bambi nevű kutyája is jelölt volt a díjra, aki mozgássérülteket és hallássérülteket segít, míg a Mancs a Kézben Egyesület 11 éves mentőkutyája, Kevlár, kivételes képességeivel tűnt ki a versenyben. A Mantra Keresőkutyás Egyesület Zizi nevű kutyája eltűnt személyek és kisállatok keresésében bizonyította rátermettségét.
Posztumusz díjra jelölték Nova-t, a világon az egyetlen cane corso-t, aki teljesítette a nemzetközi bevethetőségi vizsgát, valamint Nyafi-t, az első beagle-t Magyarországon, aki hivatalos terápiás segítőkutya vizsgát tett. Mandy, a Magyar Honvédség kutyája, az ország első keresőkutyás oktatásának megvalósításában játszott meghatározó szerepet.
A szervezők minden jelölt munkáját elismerték és hiszik, hogy a részvétel örök emlék marad minden gazda, kutya és szavazó számára.