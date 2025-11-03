Feromonok – amikor a test dönt helyettünk a párválasztásban

A feromonok a test természetes illatanyagai, amelyek a bőrön, verejtékben, hajon vagy akár a nyálban is megjelenhetnek. Ezek a jelek nem parfümök vagy dezodorok illatai – ez az a szag, amelyet nem tudunk elrejteni. A kutatók szerint ezek az anyagok kapcsolatban állnak az immunrendszerünkért felelős MHC-génekkel, amelyek minden emberben egyediek. Az evolúció célja egyértelmű: minél különbözőbb MHC-állományú partnerhez vonzódunk, annál ellenállóbbak lesznek az utódaink.

A feromonok titkos nyelve – amikor a kémia szó szerint működésbe lép

A „pólóteszt”, ami mindent megváltoztatott a feromonokkal kapcsolatban

Az egyik legismertebb kísérletben – a híres „izzadt póló tesztben” – nők férfiak használt pólóit szagolták meg, anélkül hogy tudták volna, kié az adott ruhadarab. A legtöbben azokat az illatokat találták vonzónak, amelyek viselői genetikailag a legtávolabb álltak hozzájuk. Amikor azonban a nők fogamzásgátlót szedtek, az eredmény megfordult: a hasonló illatú férfiakat kezdték vonzóbbnak találni. Vagyis a hormonális állapot képes átírni a természetes biológiai vonzalmat – a test ilyenkor nem az ellentétet, hanem a biztonságot keresi.